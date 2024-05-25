جوجل تعلن استثمارات في سوق التجارة الإلكترونية في الهند

أعلنت شركة جوجل استثمارًا كبيرًا في شركة التجارة الإلكترونية الهندية فليبكارت Flipkart، ويأتي هذا الاستثمار كجزء من جهود الشركة الأمريكية لتوسيع نفوذها في الأسواق الناشئة، وخاصة الهند التي تعدها جوجل سوقًا رئيسية لاستثماراتها الإستراتيجية.

وقالت فليبكارت في بيان لها إن شركة جوجل ستوفر أيضًا لها خدمات سحابية كجزء من الصفقة. ويُعد استثمار جوجل جزءًا من جولة تمويل للشركة الهندية بدأت عام 2023، وتهدف إلى جمع استثمارات بقيمة قدرها مليار دولار.

وتقدر القيمة السوقية لشركة فليبكارت بنحو 36 مليار دولار في ظل الاستثمار الجديد، وهي تتصدر سوق التجارة الإلكترونية في الهند، حيث تخدم مئات الملايين من المستهلكين في المدن والبلدات الصغيرة في كافة أنحاء البلاد، وهي تمتلك أيضًا شركة الأزياء مينترا، وتستحوذ إجمالًا على نحو 48% من سوق التجارة الإلكترونية في الهند.

وتنافس فليبكارت شركات أخرى مثل ريلاينس ريتيل وأمازون الهند وميشو بالإضافة إلى العديد من تطبيقات التجارة الإلكترونية الناشئة.

وتدير ريلاينس ريتيل أكبر سلسلة متاجر تجزئة في الهند، وتسعى بنحو متزايد إلى زيادة حصتها في مجال التجارة الإلكترونية، وقد قُدرت قيمة ريلاينس ريتيل بنحو 100 مليار دولار في استثمار يقارب 2 مليار دولار من جهاز قطر للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار وشركة الاستثمارات الأمريكية KKR العام الماضي.

ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق التجارة الإلكترونية في الهند إلى 133 مليار دولار بحلول العام المقبل.

وتقدم جوجل خدماتها لأكثر من نصف مليار شخص في الهند، وقد كشفت الشركة سابقًا عن خطط لاستثمار 10 مليارات دولار في الشركات الهندية في عام 2020، وقد استثمرت منذ ذلك الحين نحو 5.5 مليارات دولار في شركتي الاتصالات جيو وآيرتل.

وتأسست شركة فليبكارت في عام 2007، وكانت في البداية متجرًا لبيع الكتب عبر الإنترنت، ثم توسعت الشركة لاحقًا لتقدم مجموعة واسعة من المنتجات، مثل الإلكترونيات والأزياء والمنتجات المنزلية وغيرها.

وفي عام 2018، أعلنت شركة وولمارت الأمريكية استحواذها على حصة قدرها 77% في فليبكارت مقابل 16 مليار دولار، مما جعل وولمارت المالك الرئيسي حاليًا للشركة.