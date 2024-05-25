إيلون ماسك يتوقع هيمنة الذكاء الاصطناعي على الوظائف البشرية

صرح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بأن الذكاء الاصطناعي قد يجعل تقريبًا كافة الوظائف غير ضرورية، وذلك في كلمة ألقاها في مؤتمر VivaTech 2024 في باريس.

وقال ماسك: “من المحتمل ألا يكون لأي منا وظيفة”، وقبل أن يشعر الحضور بالقلق بشأن فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي، أشار ماسك إلى أن الوظائف التي تتطلب الإبداع والذكاء العاطفي قد تظل آمنة.

وأضاف ماسك أن الروبوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي ستوفر أي سلع أو خدمات يريدها البشر، ولن يكون هناك أي نقص فيها، مما قد يلغي الحاجة إلى معظم الوظائف، على حد تعبيره.

وتأتي تلك التصريحات تكرارًا لما ذكره ماسك أثناء لقائه مع رئيس وزراء المملكة المتحدة “ريشي سوناك” في مارس الماضي، إذ صرح أيضًا بأن الذكاء الاصطناعي سيحل محل البشر في كافة الوظائف في وقت ما في المستقبل، وأضاف أن العمل في وظيفة ما سيكون أمرًا اختياريًا إذا كان الناس يرغبون في تحقيق نوع من الرضا الشخصي مع تأكيده أن “الذكاء الاصطناعي سيكون قادرًا على القيام بكل شيء”.

وأشار ماسك إلى أن هيمنة الذكاء الاصطناعي سوف تؤدي إلى شكل من أشكال الوفرة، مما يعني أن الحكومات قد تتجه إلى منح المواطنين دخلًا مرتفعًا شاملًا بدلاً من الدخل الأساسي الشامل، وهو برنامج ضمان اجتماعي يحصل بموجبه كافة المواطنين البالغين بانتظام على مبلغ محدد من الدخل دون الحاجة إلى العمل، دون توضيح آلية ذلك.

وفي الشهر الماضي، أعرب ماسك عن مخاوفه من الذكاء الاصطناعي الفائق الذي سيكون أكثر ذكاءً من أي شخص على وجه الأرض، مؤكدًا أنه قد يكون موجودًا بحلول العام المقبل.

وقال ماسك إن زيادة طلب الطاقة ونقص رقاقات تدريب الذكاء الاصطناعي قد تحد من قدراته في المدى القريب.

وطرح ماسك سؤالًا وجوديًا قائلًا: “إذا كانت الحواسيب والروبوتات تستطيع القيام بكل شيء أفضل منك، هل سيكون لحياتك معنى؟” وأجاب أنه يتوقع أن يكون للبشر هدف، وهو “إعطاء الذكاء الاصطناعي معنى”.

ونصح ماسك بضرورة الحد من تعرض الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي؛ لأنهم “يُبرمَجون بذكاء اصطناعي يزيد إفراز الدوبامين” على حد تعبيره.