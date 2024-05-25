إنفيديا تخفض الأسعار في معركة شرائح مع هواوي

بدأت شريحة الذكاء الاصطناعي المتقدمة من إنفيديا المطورة للسوق الصينية بداية ضعيفة، إذ أجبرتها وفرة العرض على تسعيرها بسعر أقل من شريحة منافسة من شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز.

ويسلط انخفاض الأسعار الضوء على التحديات التي تواجهها أعمال الشركة الأمريكية في الصين وسط العقوبات الأمريكية على صادرات شرائح الذكاء الاصطناعي والمنافسة المتزايدة، مما يلقي بظلاله على مستقبلها في سوق ساهم بمقدار 17 في المئة في إيراداتها للعام المالي 2024.

وتهيمن إنفيديا على سوق رقاقات الذكاء الاصطناعي، وطرحت ثلاث شرائح مصممة للصين في أواخر العام الماضي بعد أن منعتها العقوبات الأمريكية تصدير أشباه الموصلات المتقدمة.

ومن بين تلك الرقاقات، تعد H20 بمنزلة الرقاقة الهامة لأنها أقوى منتج من إنفيديا تبيعه في الصين، مع أن مصادر سلسلة التوريد قالت لوكالة رويترز إن هناك وفرة في المعروض من الرقاقات في السوق، مما يشير إلى ضعف الطلب.

وقد أدى ذلك إلى بيع شرائح H20 في بعض الحالات بحسم يزيد على 10 في المئة على شريحة Ascend 910B من هواوي، وهي أقوى شريحة ذكاء اصطناعي من شركة صينية.

وتحاول إنفيديا جاهدة الحصول على حصة في سوق لا تستطيع تحمل خسارته، مع أن التوقعات غير مؤكدة على نحو متزايد.

ومن المتوقع أن تتجاوز حصة الصين العالمية في صناعة الذكاء الاصطناعي مقدار 30 في المئة في عام 2035، وفقًا لتقرير صادر عن شركة أبحاث السوق الصينية CCID Consulting.

وتعمل الشركة الأمريكية على تحقيق التوازن بين الحفاظ على السوق الصينية والتغلب على التوترات الأمريكية، وهي تستعد للأسوأ على المدى الطويل.

وخلال إعلان أرباحها للربع الأول، حذر كبار المسؤولين التنفيذيين في إنفيديا من أن أعمال الشركة في الصين أقل جدًا مما كانت عليه في الماضي بسبب العقوبات.

وقالت المديرة المالية كوليت كريس: “انخفضت إيرادات مركز البيانات في الصين جدًا عن المستوى السابق بسبب فرض قيود مراقبة الصادرات الجديدة في شهر أكتوبر. نتوقع أن تظل السوق في الصين تنافسية للغاية في المستقبل”.

وبدأت هواوي بتحدي إنفيديا في العام الماضي، وتخطط الشركة الصينية هذا العام لزيادة شحناتها من Ascend 910B، وهي شريحة تتفوق على H20 في بعض المقاييس الرئيسية.