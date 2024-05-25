كشفت شركة جوجل قبل عدّة أيام عن مجموعة جديدة من مزايا إمكانية الوصول التي أضافتها إلى بعض التطبيقات المصممة خصوصًا لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في التفاعل مع هواتفهم والتواصل مع الآخرين بسهولة، كما أضافت مزايا جديدة إلى خرائط جوجل لتسهيل الوصول إلى بيانات مفصلة عن الأماكن المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وغير ذلك.

إليك المزيد من التفاصيل حول أهم مزايا إمكانية الوصول الجديدة في تطبيقات جوجل:

1- مزية البحث الجديدة في تطبيق Lookout:

صممت جوجل تطبيق Lookout للأشخاص الذين يعانون مشكلات في الرؤية، وهو تطبيق يسمح باستخدام كاميرا الهاتف لمعرفة الأشياء الموجودة حولك.

تطرح جوجل الآن الإصدار التجريبي لمزية بحث جديدة في هذا التطبيق تُسمى Find mode وهي مزية تساعدك في تحديد موقع الأشياء في المساحة المحيطة بك؛ إذ يمكن للمستخدم اختيار فئة من سبع فئات من العناصر مثل: المقاعد أو الطاولات وغير ذلك، ثم عليه تحريك الكاميرا في جميع أنحاء الغرفة، وستوضح هذه المزية للمستخدم الاتجاه الذي يوجد فيه العنصر ومدى بُعده عنه.

2- مزية الرموز التعبيرية في تطبيق Look to Speak:

Look to Speak هو تطبيق لأجهزة أندرويد يمكّنك من استخدام عينيك لتحديد قائمة من العبارات والصور، ثم ينطقها التطبيق بصوت عالٍ؛ إذ يستخدم هذا التطبيق الكاميرا الأمامية لاكتشاف إيماءات العين، ومعالجة المخرجات لحظيًا باستخدام التعلم الآلي. وقد صممت جوجل هذا التطبيق للأشخاص الذين يعانون مشكلات في النطق أو مشكلات لغوية.

في التحديث الجديد لتطبيق Look to Speak أضافت جوجل وضعًا جديدًا لا يتضمن أي نصوص، وباستخدام هذا الوضع، يمكن للمستخدم تحديد الرموز التعبيرية والصور وسينطق التطبيق الجملة التي تشير إليها الصورة أو الرمز التعبيري. على سبيل المثال: يمكن للمستخدم اختيار الرمز التعبيري الذي يظهر كيَدٍ تُلوّح وسينطق التطبيق كلمة مرحبًا.

3- مزية العثور على الأماكن الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة في تطبيق خرائط جوجل:

سهلت جوجل العثور على المعلومات المتعلقة بالأماكن الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة في خرائط جوجل، وتقول الشركة إن هذه المعلومات متاحة الآن لأكثر من 50 مليون موقع.

وللعثور عليها بسهولة، هناك أيقونة تحمل رمز كرسيٍ متحرك في التطبيق تشير إلى أن المكان الذي تود الذهاب إليه به مدخل يمكن الوصول إليه بواسطة الكراسي المتحركة مع إضافة المزيد من التفاصيل أسفل تبويب (حول) About عن دورات المياه ومواقف السيارات المتاحة في ذلك المكان التي يمكن الوصول إليها بواسطة الكراسي المتحركة.

كانت هذه الأيقونة متاحة سابقًا في تطبيق خرائط جوجل في جميع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS، والآن أصبحت متاحة في إصدار سطح المكتب حتى تتمكن من العثور على هذه المعلومات بسهولة بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه للبحث في خرائط جوجل.

4- تحسين مزية Lens في خرائط جوجل لمساعدة الأشخاص الضعاف الرؤية في المشي:

في تطبيق خرائط جوجل المتاح لنظامي التشغيل iOS و أندرويد حسّنت جوجل مزية Lens in Maps لمنح الأشخاص الذين يعانون ضعف الرؤية أو المكفوفين تعليمات مفصلة حول اتجاهات المشي.

فقد حسّنت جوجل خاصية التوجيه الصوتي التفصيلي وإمكانيات قارئ الشاشة لمزية Lens، ومع إمكانات قارئ الشاشة المُحسّنة ستسمع أسماء الأماكن المحيطة بك، مثل: أجهزة الصراف الآلي أو المطاعم، ومدى بُعد المكان عنك حتى تتمكن من توجيه نفسك بسرعة وتحديد المكان الذي تود الذهاب إليه. وعندما تمشي، فإن خاصية التوجيه الصوتي التفصيلي (detailed voice guidance) ستوفر مخرجات صوتية لإعلامك عندما تسير في الاتجاه الصحيح، وإعادة توجيهك إذا ذهبت في الاتجاه الخطأ.

5- الإشعارات الصوتية المُحسنة في تطبيق live transcribe:

صممت جوجل تطبيق الكتابة المباشرة (live transcribe) للمستخدمين الصمّ أو ضعاف السمع لمساعدتهم في المشاركة في المحادثات اليومية وتعرّف الأصوات المحيطة بهم بسهولة باستخدام أي هاتف أو جهاز لوحي يعمل بنظام أندرويد.

تنبهك مزية الإشعارات الصوتية في هذا التطبيق عندما يعمل إنذار الدخان أو يرن جرس الباب أو عندما تكون هناك أصوات أخرى حولك. وتعمل هذه المزية عن طريق إرسال إشعارات صوتية أو تشغيل فلاش هاتفك أو اهتزاز الهاتف.

تقول جوجل إن الإشعارات الصوتية تتمتع الآن بإعداد أفضل، وتتيح لك تصفح الأحداث الصوتية لمعرفة الأصوات التي سمعتها، وتتيح لك إضافة أصوات مخصَّصة لتلقّي إشعارات عند صدور إشارات صوتية من الأجهزة في منزلك.