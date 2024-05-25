أفضل الاختصارات لهواتف آيفون لتحسين تجربة الاستخدام

تمنح آبل مستخدمي هواتف آيفون خيارًا لإضافة اختصارات متنوعة إلى تطبيق الاختصارات (Shortcuts) المدمج في هواتفهم لتحسين تجربة استخدامها عن طريق أتمتة بعض المهام.

إذ يمكن لمُستخدمي آيفون تثبيت اختصار للمساعدة في البحث عبر الإنترنت، أو لتحرير الصور، أو تحويل الصور ومقاطع الفيديو إلى صور GIF متحركة وغير ذلك.

فإذا كنت تفكر في كيفية تحسين تجربة استخدام هاتف آيفون، يمكنك تثبيت الاختصارات التالية في هاتفك:

1- اختصار Fast Charge Mode:

يساعد اختصار (Fast Charge Mode) في شحن هاتف آيفون بمعدل أسرع من المعتاد؛ إذ يؤدي استخدامه إلى إيقاف تشغيل البلوتوث، وشبكة الواي فاي، ويخفض سطوع الشاشة إلى الصفر، ويُفعّل وضع الطائرة ووضع الطاقة المنخفضة مرة واحدة، وكل هذا يعزز سرعة الشحن بنحو عام.

ولتفعيل هذا الاختصار ما عليك سوى النقر فوق الأيقونة الخاصة به في تطبيق الاختصارات، ثم اختر نعم من النافذة المنبثقة.

يمكنك تثبيت Fast Charge Mode في تطبيق الاختصارات مجانًا.

2- اختصار Water Eject:

إذا أسقطت هاتف آيفون عن طريق الخطأ في الماء، فسيساعد هذا الاختصار في إخراج الماء من مكبرات الصوت الخاصة بالهاتف.

يُشغّل هذا الاختصار نغمة معينة تُنتج موجات صوتية تساعد في إخراج الماء من مكبرات الصوت، وعند تشغيل Water Eject سيظهر شريط التحكم في مستوى الصوت في الجانب الأيسر من شاشة الهاتف وسيكون المستوى عند 100% وسيهتز هاتف آيفون، وستسمع صوت رنين بمجرد الانتهاء من عملية التجفيف التي تستغرق عادةً أقل من 20 ثانية.

يمكنك تثبيت اختصار Water Eject في تطبيق الاختصارات مجانًا.

3- اختصار Convert Photos to GIF:

باستخدام اختصار Convert Photos to GIF يمكنك تحديد صور ومقاطع فيديو متعددة من تطبيق الصور في هاتف آيفون وتحويلها إلى صورة GIF متحركة لاستخدامها في تطبيقات المراسلة وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

يمكنك تثبيت اختصار Convert Photos to GIF في تطبيق الاختصارات مجانًا.

4- اختصار Charging Time:

Charging Time هو اختصار يوفر تقديرًا لمقدار وقت الشحن المطلوب بناءً على مستوى بطارية الهاتف في الوقت الحالي.

على سبيل المثال: إذا كنت ترغب في الخروج من المنزل في وقت محدد، فيمكنك استخدامه لتقدير الوقت الذي يجب عليك فيه توصيل هاتف آيفون لضمان شحن الهاتف بالكامل قبل الخروج من المنزل.

سيعرض هذا الاختصار نسبة شحن البطارية، ثم يحسب العدد التقريبي للساعات والدقائق المطلوبة لشحن الهاتف بالكامل.

يمكنك تثبيت اختصار Charging Time في تطبيق الاختصارات مجانًا.

5- اختصار Search On:

يوفر لك اختصار Search On حقل نص لكتابة كلمة رئيسية أو عبارة. بعد ذلك، يقدم قائمة بأفضل محركات البحث، مثل: جوجل و Bing و DuckDuckGo، حتى تتمكن من اختيار محرك البحث الذي تريد استخدامه للبحث.

بالإضافة إلى محركات البحث، تشمل الخيارات الأخرى لأماكن البحث: منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ يمكنك كتابة الكلمات الرئيسية أو العبارات والبحث عنها في يوتيوب أو Reddit.

يمكنك تثبيت اختصار Search On في تطبيق الاختصارات مجانًا.

6- اختصار Remove Background from Photo:

يسمح لك اختصار Remove Background from Photo بإزالة الخلفية من أي صورة مخزنة في جهازك ببضع نقرات فقط دون الحاجة لاستخدام تطبيقات احترافية مثل Photoshop لتعديل الصور، ويعمل هذا الاختصار مع الصور الشخصية، وصور الطعام والمنتجات الأخرى.

يمكنك تثبيت اختصار Remove Background from Photo في تطبيق الاختصارات مجانًا.