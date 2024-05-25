أبوظبي تستضيف الدورة الثالثة من منتدى “اصنع في الإمارات” الاثنين المقبل

تنطلق فعاليات الدورة الثالثة من منتدى (اصنع في الإمارات)، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة أدنوك يوم 27 من مايو الجاري في مركز أبوظبي للطاقة، تحت شعار (استثمار.. ابتكار.. نمو)، وذلك بمشاركة محلية ودولية واسعة تشمل نخبة من صناع القرار والمسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل.

إنجازات هائلة وفرص واعدة:

تنعقد الدورة الثالثة من المنتدى على خلفية ما تحقق في الدورتين السابقتين من نجاحات تمثلت في توفير فرص شراء محلية بقيمة قدرها 120 مليار درهم جرى استحداثها في قطاعات تشمل صناعات حيوية وذات أولوية، مثل: الأدوية، والطاقة، والاتصالات، والفضاء، والرعاية الصحية، والأغذية والمشروبات، من خلال توفير 1400 منتج للتصنيع المحلي.

ويساهم إنتاج هذه المنتجات محليًا في تعزيز المرونة الصناعية والاكتفاء الذاتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلبية الطلب المحلي والإقليمي، مع دعم جهود إحلال الواردات بما يتماشى مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة (اصنع في الإمارات)، لدعم المرونة وتعزيز الاكتفاء الذاتي في المنتجات والخدمات، مما يساهم في تعزيز التنويع الاقتصادي الوطني.

التركيز في الابتكار والذكاء الاصطناعي:

يركز منتدى (اصنع في الإمارات) هذا العام في تعزيز الاعتماد على الابتكار والذكاء الاصطناعي، بما يدعم كفاءة وتنافسية الشركات وقدرتها على اكتشاف المزيد من فرص النمو والتنافسية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات من خلال تحقيق قفزات صناعية وتنموية عبر تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي، وكذلك تنمية مهارات الكفاءات الإماراتية بما يعزز الإنتاجية والتنافسية في سوق العمل.

وسيشهد المنتدى عقد جلسات حوارية تناقش الرؤية الصناعية لدولة الإمارات (مشروع 300 مليار ورسم خارطة النمو المستقبلي)، والنهوض بثورة الذكاء الاصطناعي لتنفيذ نماذج حوسبة جديدة في البيئات الصناعية الحقيقية، بالإضافة إلى المحتوى الوطني الموجّه نحو المستقبل والمواءمة مع اتفاقيات الشراء والقدرة التنافسية لدفع عجلة الابتكار، والأساليب التعاونية لتعزيز التصنيع، وطموحات دولة الإمارات في استقطاب استثمارات النمو في مجال الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا الخضراء في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام.

الإمارات بيئة محفزة للابتكار وأرض الفرص اللامحدودة

اغتنم الفرصة واستفد من البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة التي توفّـرها الإمارات للتصنيع في الإمارات وتطوير منتجات تنافسية على المستوى العالمي وكن جزءاً من رؤية الإمارات الطموحة. pic.twitter.com/MG6flkfQMa — وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (@MoIATUAE) May 25, 2024

كما يتضمن توزيع جوائز (اصنع في الإمارات) لتكريم أكثر الشركات الصناعية والأفراد مساهمة وتأثيرًا في الابتكار والنمو الصناعي المستدام وعقد حلقة شبابية بعنوان: (إلهام الشباب للمشاركة في الصناعة .. جلسة لإلهام الشباب الإماراتي للمشاركة في الصناعة).

منصة فريدة لتعزيز التعاون:

يُعدّ منتدى (اصنع في الإمارات) منصة مثالية لعقد الشراكات والاستثمارات، وتبادل الخبرات والحلول لنمو وتنافسية الشركات الصناعية في دول الإمارات والمنطقة.

كما يوفر فرصة للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة، والاستفادة من المزايا والحوافز التي تقدمها الحكومة الإماراتية للمستثمرين.

وعلى هامش النسخة الثالثة من المنتدى، سيُعلن عن شراكات جديدة بمليارات الدراهم، وسيتعرف المشاركون أبرز النتائج الاقتصادية والتنموية والاجتماعية للمبادرات التي أُعلنت في الدورتين الأولى والثانية من المنتدى، وسيتمكن الحضور من زيارة المعرض المصاحب للمنتدى، الذي يعرض أبرز الفرص الصناعية والمنتجات المصنعة محليًا، بمشاركة 44 شركة صناعية كبرى.

ويشكل منتدى (اصنع في الإمارات) حاضنة للنمو والاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، حيث يوفر العديد من الفرص الاستثمارية، التي تعزز المصداقية والموثوقية للبيئة الاستثمارية الإماراتية والمدعومة بمنظومة تشريعية وقوانين تدعم المستثمرين، وتشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية من داخل الدولة وخارجها.

ويؤكد المنتدى التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين وتحفيز الشركات الوطنية والدولية العاملة في القطاع الصناعي، من خلال تعزيز المشتريات المحلية بين الشركات الوطنية لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي، خصوصًا في ظل التحديات العالمية.