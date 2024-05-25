أعلنت شركة مايكروسوفت في حدث Microsoft Build 2024 المساعد الذكي Team Copilot الذي يعزز تجربة المكالمات المرئية والمحادثات في تطبيق مايكروسوفت تيمز (Teams) عن طريق توفير مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تساعد في تلخيص الاجتماعات، وتتبع أوقات الاجتماعات وغير ذلك. وستكون هذه المزايا متاحة للمعاينة في وقت لاحق من هذا العام للمشتركين في خدمة Microsoft 365.

وفيما يلي سنذكر أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة إلى تطبيق مايكروسوفت تيمز:

1- تلخيص الاجتماعات:

يمكن للمضيف دعوة Team Copilot للحضور وتلخيص الاجتماعات في تطبيق تيمز؛ إذ يمكن لهذا الروبوت تدوين الملاحظات وأهم الأفكار في أثناء إجراء المناقشات.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأي شخص تعديل ما كتبه روبوت Team Copilot؛ مما يسمح لزملائك في العمل بإضافة أو إزالة الملاحظات حسب الرغبة.

2- تحديد المهام وإجراءات المتابعة:

استنادًا إلى المناقشة التي أجريت في الاجتماع، يمكن لروبوت Team Copilot اقتراح أنشطة ما بعد المناقشة، مثل: المهام المتعلقة بمتابعة موضوع الاجتماع مع شخص معين، على سبيل المثال: يمكن للروبوت أن يُوصي بإعداد اجتماع آخر لمتابعة موضوع معين مع زميل في العمل.

3- تتبع الوقت للحفاظ على تنظيم الاجتماعات:

من السهل أن تقضي الكثير من الوقت في موضوع ما دون الانتباه إلى مدة الاجتماع المحددة سابقًا، لكن يمكن لروبوت Team Copilot بصفته مساعدًا في الاجتماعات تتبع الوقت للتحقق من أن الاجتماع يسير بالنحو المخطط له سابقًا في جدول الأعمال.

4- يعمل مساعدًا جماعيًا في الدردشات:

في المحادثات التي تتم في الاجتماعات المرئية في تيمز، يمكن لروبوت Team Copilot المشاركة والتفاعل مع أعضاء الفريق للمساعدة في تحقيق أهداف الاجتماع. ويمكنه أيضًا تحديد النقاط البارزة في الدردشة والبحث في الويب نيابة عن المستخدمين والإجابة عن الأسئلة حول موضوع المناقشة وغير ذلك.

5- الإجابة عن الأسئلة الخاصة بالمستندات المشتركة:

يمكن للمستخدمين طرح أسئلة على Team Copilot في الاجتماع بناءً على المستندات المرفقة؛ إذ يمكن لهذا الروبوت تحليل المستندات المشتركة المرفقة في الاجتماع وتقديم إجابة للشخص الذي يطرح السؤال.

6- العمل مديرًا للمشروع في Planner:

يمكن Team Copilot أيضًا أن يعمل مديرًا للمشروع في Planner، لإنشاء المهام وتتبع المواعيد النهائية وإخطار أعضاء الفريق بالمهام المطلوبة منهم؛ وهذا يُسهل التخطيط للاجتماعات ويوفر الكثير من الوقت والجهد لمنسق الاجتماع.