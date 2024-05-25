أبرز الفروق بين هاتفي Poco F6 و Poco F6 Pro الجديدين 

كشفت شركة Poco عن هاتفي Poco F6 و Poco F6 Pro الجديدين اللذين يندرجان ضمن الفئة المتوسطة. ويمتاز طراز Pro بمواصفات أقوى بنحو عام من مواصفات Poco F6، ومع ذلك كلا الهاتفين متقاربان في العديد من المواصفات؛ إذ يحتويان على بطاريات كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ويدعمان الشحن السلكي الفائق السرعة، ويشتركان في حجم الشاشة.

ولتتعرف الفروق الرئيسية بينهما، سنذكر فيما يلي أبرز 5 فروق بين هاتفي Poco F6 و Poco F6 Pro الجديدين:

1- يعمل Poco F6 بمعالج أحدث من المعالج الذي يعمل به طراز Pro:

يعمل هاتف Poco F6 Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 وهو من أقوى المعالجات التي أطلقتها كوالكوم العام الماضي، وأما هاتف Poco F6 فيعمل بمعالج حديث أُطلق في هذا العام وهو معالج Snapdragon 8s Gen 3 الجديد.

معالج Snapdragon 8s Gen 3 ليس أقوى من Snapdragon 8 Gen 2، ولكنه يمتاز بقوة معالجة عالية تضمن سلاسة أداء هاتف Poco F6 في أثناء اللعب وتصفح الويب واستخدام التطبيقات المختلفة.

يتفوق هاتف بوكو F6 Pro على هاتف F6 بسعة ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين الداخلية؛ إذ يتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت أو واحد تيرابايت.

وأما هاتف بوكو F6 فيتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي هما: 6 أو 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

2- يحتوي Poco F6 Pro على شاشة أكثر تميزًا من شاشة Poco F6:

يضم هاتف Poco F6 Pro شاشة AMOLED تأتي بمقاس قدره 6.67 بوصات وتمتاز بدقة قدرها 3200 × 1440 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 4000 شمعة في المتر المربع.

وأما شاشة Poco F6 فهي من نوع AMOLED وتأتي بمقاس قدره 6.67 بوصات، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، لكنها تأتي بدقة أقل من دقة شاشة Poco F6 Pro، كما أن سطوعها أقل من سطوع شاشة Poco F6 Pro؛ إذ تبلغ دقتها 1220 × 2712 بكسلًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2400 شمعة في المتر المربع.

3- يتفوق هاتف Poco F6 Pro على هاتف Poco F6 بسرعة الشحن:

يحتوي هاتفا بوكو F6 و F6 Pro على بطاريات تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، ولكن هاتف F6 Pro يدعم الشحن السلكي بمعدل أسرع بكثير مقارنة بهاتف F6؛ إذ يدعم هاتف بوكو F6 Pro الشحن الفائق السرعة (HyperCharge) بقدرة تبلغ 120 واطًا، ويمكن شحنه بالكامل خلال مدة قدرها 26 دقيقة فقط.

وأما هاتف بوكو F6 فيدعم الشحن الفائق السرعة (HyperCharge) بقدرة تبلغ 90 واطًا، ويحتاج إلى مدة أطول من طراز Pro لشحنه بالكامل.

4- يحتوي Poco F6 Pro على كاميرات أكثر تطورًا من كاميرات Poco F6:

يضم هاتف بوكو F6 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.4 تساعد في التصوير بنحو جيد في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتضم هذه العدسة مستشعرًا من نوع Light Fusion 800. وأما العدسة الثانية فتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وأما العدسة الثالثة فتأتي بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

وأما هاتف بوكو F6 فيحتوي أيضًا على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، ولكنه لا يحتوي على عدسة ثالثة. وتضم العدسة الرئيسية مستشعرًا من نوع Sony IMX882 وتأتي بفتحة عدسة تبلغ f/1.59.

5- يُباع هاتف Poco F6 بسعر أقل من سعر طراز Pro:

يُباع Poco F6 بسعر أرخص من سعر طراز Pro؛ إذ يُباع بسعر يبدأ من 347 دولارًا، وأما طراز Poco F6 Pro فيُباع بسعر يبدأ من 474 دولارًا.