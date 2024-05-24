HMD تكشف عن هاتفها الذكي الجديد Aura

تعمل HMD بنشاط على جلب الكثير من الهواتف الذكية الجديدة هذه الأيام، إذ أطلقت هاتفها الجديد Aura الذي يأتي بسعر قدره 120 دولارًا.

ويبدو Aura مختلفًا عن الهواتف السابقة، مثل Vibe، إذ لا يحتوي وحدة كاميرا مربعة، بل يحتوي مستشعرين مثبتين عموديًا على الجانب الخلفي.

وإلى جانب الكاميرات، هناك قارئ بصمات الأصابع المثبت في الجهة الخلفية للجهاز، ويتمتع الهاتف الذكي بتصميم بسيط.

ويأتي هاتف HMD الجديد بشاشة بقياس قدره 6.56 بوصات وبدقة قدرها 900×1600 بكسل مع معدل تحديث قدره 60 هرتزًا

وتعد هذه الدقة مناسبة للمهام الأساسية، مثل التصفح، مع أن المستخدمين قد يلاحظون نقصًا في الوضوح مقارنة بالشاشات التي توفر دقة قدرها +FHD.

والجدير بالذكر أن الدقة في Aura مرتفعة مقارنة بدقة Pulse الذي أطلقته الشركة سابقًا والبالغ قدرها 720×1612 بكسلًا.

وزودت HMD الجهاز بمعالج Unisoc SC9863A1 الثماني النوى الذي قد يواجه صعوبة في أداء المهام المكثفة.

ويتكون المعالج من 4 نوى بتردد قدره 1.6 جيجاهرتز و 4 نوى بتردد قدره 1.2 جيجاهرتز، بالإضافة إلى وحدة معالجة الرسوميات PowerVR GE8322.

وتصف Unisoc معالج SC9863A1 بأنه معالجها الأول الداعم لشبكات الجيل الرابع 4G مع تسريع الذكاء الاصطناعي.

ويقترن المعالج بما يصل إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ومن أجل الحصول على مساحة تخزين داخلية إضافية، يسمح الهاتف باستخدام بطاقة microSD بسعة تخزين إضافية تصل إلى 256 جيجابايت.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وعدسة عمق بدقة قدرها 0.08 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 10 واط. ووفقًا للشركة، فإن البطارية تحتفظ بمقدار 80 في المئة من سعتها الأصلية بعد 500 دورة.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13، وتدعي HMD عامين من التحديثات الأمنية. وتتضمن خيارات الاتصال Wi-Fi 4 وبلوتوث 4.2 والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS.