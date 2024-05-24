كيا تزود سيارتها الكهربائية بمساعد ذكاء اصطناعي

كشفت كيا رسميًا عن الصور والمواصفات الكاملة لسيارة EV3 بعد أشهر من التشويق لسيارة الدفع الرباعي الكهربائية الصغيرة الجديدة.

ومن المفترض إطلاق EV3 في وقت لاحق من هذا الصيف، وتستعير الكثير من التصميم والتكنولوجيا من شقيقتها الكبرى EV9 وتقدمها بصفتها خيارًا صغير الحجم وبأسعار معقولة للمستهلكين العالميين.

وتعتمد السيارة الكهربائية على فلسفة التصميم المسماة “الأضداد المتحدة” للعلامة التجارية والتكنولوجيا المتقدمة والمواد المستدامة لتقديم تجربة قيادة جذابة وصديقة للبيئة.

وصممت كيا المقصورة الداخلية لسيارة EV3 لتكون مساحة معيشة مريحة ومتعددة الاستخدامات. وتتسع المقصورة لخمسة ركاب، وتتميز بوحدة تحكم مركزية منزلقة مع طاولة ومنطقة تخزين.

ويتيح عنصر التصميم هذا للركاب تناول وجبة أو العمل عبر الحاسوب المحمول أو الاسترخاء أثناء شحن السيارة.

ومع صندوق تخزين واسع قدره 25 لترًا ومساحة تخزين خلفية قدرها 460 لترًا، توفر EV3 مساحة تخزين واسعة للمغامرات اليومية والعطلات العائلية.

وتتميز لوحة القيادة بشاشة عريضة بقياس قدره 30 بوصة، وتضم مجموعة العدادات بقياس قدره 12.3 بوصة، ولوحة تكييف الهواء بقياس قدره 5 بوصات، وشاشة AVN بقياس قدره 12.3 بوصة.

وتوفر هذه الواجهة البديهية وصولًا سهلًا إلى التحكم في المناخ والملاحة والترفيه وإعدادات السيارة. في حين توفر أدوات التحكم المثبتة على عجلة القيادة وصفّ الأزرار الموجود في الجهة السفلية للشاشة المركزية راحة إضافية.

واستخدمت كيا منصتها الكهربائية العالمية المعيارية E-GMP لبناء سيارة EV3، وزودتها بمجموعة نقل حركة كهربائية ذات دفع بالعجلات الأمامية مع تقنية بطارية الجيل الرابع.

وجهزت الشركة النموذج القياسي ببطارية بسعة قدرها 58.3 كيلوواط، في حين يتميز النموذج الطويل المدى ببطارية بسعة قدرها 81.4 كيلوواط، مما يوفر مدى يصل إلى 600 كم.

ويتميز كلا النموذجين بمحرك كهربائي بقوة قدرها 150 كيلوواط يوفر وقت تسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 7.5 ثوان مع سرعة قصوى قدرها 170 كم في الساعة.

وتتيح قدرة الشحن السريع في EV3 للبطارية تجديدها من 10 في المئة إلى 80 في المئة خلال 31 دقيقة تقريبًا.

وتأتي EV3 مزودة بمجموعة شاملة من أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة التي تعمل على حماية الركاب والمشاة.

وتساعد مزايا، مثل مساعد تجنب الاصطدام الأمامي، ومساعد الحفاظ على المسار، ومساعد القيادة على الطريق السريع، ومساعد تجنب الاصطدام عند ركن السيارة عند الرجوع للخلف، السائقين في التنقل في ظروف الطريق المختلفة.

وتتميز EV3 أيضًا بميزة المساعد الذكي لركن السيارة من بُعد، وشاشة الواقع المعزز الأمامية بقياس قدره 12 بوصة، وتقنية المكابح المتجددة i-Pedal 3.0 المبتكرة من كيا التي تسمح بالقيادة بدواسة واحدة.

وتقدم EV3 مجموعة من التقنيات المتطورة المصممة لتعزيز الراحة والاتصال، إذ تتيح تقنية الشحن V2L للمستخدمين تشغيل الأجهزة الخارجية، في حين تتيح ميزة Digital Key 2.0 الدخول دون مفتاح وتشغيل السيارة باستخدام الهاتف الذكي أو الساعة الذكية.

وتعد EV3 أول سيارة كهربائية بالكامل في محفظة الشركة تحصل على مساعد الذكاء الاصطناعي المنشط بالصوت من كيا الذي ظهر أول مرة في K4.

وبُني المساعد بالاعتماد على ChatGPT، مع أن الشركة المصنعة للسيارات عدلت النموذج اللغوي الكبير المشغل لروبوت الدردشة ChatGPT وخصصته للسماح للمستخدمين بالتخطيط للرحلات والعثور على الترفيه والمزيد من خلال مساعد كيا الجديد.

وتوضح سيارة كيا EV3 سعي شركات صناعة السيارات العالمية إلى جلب الذكاء الاصطناعي التوليدي لسياراتها.