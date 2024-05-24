سناب شات تجلب عدسات الواقع المعزز إلى كروم

طرحت سناب شات ملحقًا جديدًا لمتصفح جوجل كروم يسمى Snapchat Camera for Chrome يتيح لك استخدام عدسات الواقع المعزز Snap Lenses عبر كاميرا الحاسوب.

وامتلكت المنصة في السابق تطبيقًا مستقلًا يسمى Snap Camera لإضافة مرشحات الواقع المعزز إلى كاميرا الحاسوب، وساعد هذا التطبيق في إضفاء الحيوية على مكالمات الفيديو أثناء جائحة كورونا.

وحاولت بعض الشركات الأخرى إضفاء الحيوية على مكالمات الفيديو في تلك المرحلة باستخدام مرشحات الواقع المعزز وبدائل الخلفية.

وكان تطبيق Snap Camera بمنزلة وظيفة إضافية شائعة لمكالمات الفيديو، ووفر مجموعة من عدسات الواقع المعزز Snap Lenses التي يمكن تركيبها عبر شاشة تشغيل الفيديو.

ووسط خفض التكاليف على نطاق واسع، أغلقت سناب شات التطبيق المستقل Snap Camera في شهر يناير من العام الماضي.

وأصبح بإمكانك الآن إضفاء الحيوية مرة أخرى على مكالمات الفيديو من خلال الملحق الجديد Snapchat Camera for Chrome الذي يتوفر في مرحلة المعاينة العامة.

وقالت سناب شات: “ارفع مستوى تجربة كاميرا الويب مع Snap AR Lenses. سواء كنت في اجتماعات احترافية، أو تتواصل مع الأصدقاء، أو تبث بثًا مباشرًا، فإن المحلق الجديد يجلب إبداع Snap AR Lenses مباشرةً إلى كاميرا الويب”.

ويمكنك أيضًا إدماج العدسات التي صممتها ونشرتها في تجربة كاميرا الويب، وذلك حتى تتمكن من إنشاء مظهرك بالكامل.

ويتطلب الأمر بعض الصبر لتتعلم كيفية إنشاء عدسة في Lens Studio، مع أنه خيار آخر يجب أخذه في الحسبان لإضفاء متعة إضافية على مكالمات الفيديو.

ويستطيع ملحق Snapchat Camera for Chrome تمكين عدسات الواقع المعزز مباشرةً عبر كاميرا الويب. ويمكنك بعد ذلك استخدامها لإجراء مكالمات الفيديو والبث المباشر وتسجيلات الفيديو وما إلى ذلك.

وعلى عكس تطبيق Snap Camera، تحتاج إلى تسجيل الدخول باستخدام حساب سناب شات لاستخدام العدسات.

وتعد عدسات الواقع المعزز بمنزلة عنصر متأصل في هوية سناب شات، وهي إحدى المزايا الرئيسية التي ساعدت التطبيق في التميز إلى جانب الرسائل المرئية السريعة الزوال، لذا فمن المنطقي أن تستفيد الشركة منها في أكبر عدد ممكن من المجالات.