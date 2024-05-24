جوجل تضيف ميزة جديدة لمزامنة الصوت إلى Meet

طرحت جوجل الصوت التكيفي، وهي ميزة جديدة في Google Meet توفر لمستخدمي Google Workspace بديلًا لمعدات مؤتمرات الفيديو الخاصة، وذلك في حال كانت حزمة الاشتراك تتضمن الوصول إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وبمجرد طرحها، تستطيع منصة Google Meet اكتشاف أجهزة حواسيب محمولة متعددة تلقائيًا في الغرفة نفسها وجمع مكبرات الصوت والميكروفونات معًا.

وبفضل ميزة الصوت التكيفي، تزامن Google Meet الميكروفونات ومكبرات الصوت لجميع أجهزة الحواسيب المحمولة في الغرفة للحصول على تجربة صوتية محسنة.

وتسمح الميزة بسماع العديد من المشاركين بوضوح دون الحاجة إلى التجمع حول جهاز حاسوب محمول واحد مع تقليل الصدى والتعليقات الصوتية أيضًا.

ووفقًا لشركة جوجل، يجب أن تفيد هذه الميزة المؤسسات الصغيرة والفرق الأخرى التي قد لا تتوفر لديها المعدات الخاصة أو إذا كانت المعدات تواجه صعوبات تقنية.

كما أنها تمنح الفرق مرونة كبرى في اختيار مواقع الاجتماعات حتى يتمكنوا من الاجتماع، على سبيل المثال، في المقاهي أو الصالات عندما لا تكون غرفة الاجتماعات متاحة.

وتقول جوجل إنها تطرح الميزة تدريجيًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة لعملاء Google Workspace مع Gemini Enterprise و Gemini Business و Gemini Education و Gemini Education Premium، والوظيفة الإضافية AI Meetings and Messaging.

وبمجرد طرحها، تعمل الميزة افتراضيًا، مع أن الشركة تمنح المستخدمين خيار إيقاف تشغيلها يدويًا. ولا يوجد تحكم إداري لهذه الميزة، لذلك فإن كل شخص مشارك يحصل على حقوق الميكروفون ومكبر الصوت نفسها.

وأعلنت جوجل ميزة الصوت التكيفي خلال حدث Google Next في الشهر الماضي، وهي مجرد واحدة من العديد من المزايا الجديدة القادمة إلى Google Workspace.

وخلال مؤتمرها السنوي للمطورين، أعلنت جوجل إضافة Gemini 1.5 Pro الجديد إلى الشريط الجانبي الأيمن في تطبيقات Google Workspace، مثل المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية وجيميل و Drive، لربطها جميعًا بسلاسة.

وقدمت الشركة أيضًا Google Chip، وهي إمكانية جديدة تتيح للمستخدمين طرح أسئلة على وكيل الذكاء الاصطناعي بخصوص الاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني والمهام الأخرى المتعلقة بالعمل.