جوجل تتيح مشاركة كلمات المرور مع أفراد العائلة

تتيح جوجل الآن للمستخدمين مشاركة كلمات المرور بطريقة آمنة مع أفراد مجموعة العائلة عبر الإنترنت، مما يسهل على جميع أفراد الأسرة الوصول إلى كلمات المرور للخدمات المشتركة، مثل نتفليكس.

وتنطبق ميزة مشاركة كلمات المرور الجديدة فقط على كلمات المرور المخزنة في Google Password Manager، وهي خدمة جوجل لتخزين كلمات المرور ومفاتيح المرور في متصفح كروم ونظام أندرويد وترتبط بحسابك في جوجل.

وفي حال كان لديك مجموعة عائلية، فيجب أن يظهر زر “مشاركة” بصفته خيارًا في Google Password Manager.

وتعمل ميزة مشاركة كلمة المرور الجديدة في الوقت الحالي عبر الهاتف المحمول، مع أنها لم تصل بعد إلى متصفح كروم عبر أجهزة الحواسيب.

وبمجرد مشاركة كلمة المرور مع أحد أفراد عائلتك، تحفظ نسخة منها في حساب هذا العضو ضمن Google Password Manager.

ولا يمكنك استخدام هذه الميزة مع الأشخاص غير الموجودين في مجموعة العائلة المعتمدة من جوجل، وهي مجموعة يمكن أن تضم ما يصل إلى ستة أشخاص فقط.

وفي حال كنت ترغب في مشاركة كلمة مرور مع أي شخص آخر، فإنك بحاجة إلى استخدام ميزة Nearby Share لمشاركتها شخصيًا أو استخدام طرق بدائية أو أقل أمانًا.

وقالت جوجل في وثيقة الدعم: “بفضل هذه الميزة الجديدة، يمكنك الآن مشاركة كلمات المرور بطريقة آمنة مع مجموعة عائلتك في Google Password Manager. عندما تشارك كلمة مرور، يتلقى أفراد عائلتك نسخة منها في Google Password Manager وتكون جاهزة للاستخدام”.

وأعلنت جوجل هذه الميزة أول مرة في شهر فبراير 2024 بصفتها جزءًا من يوم الإنترنت الآمن، مع أنها تطرحها الآن بصفتها جزءًا من تحديث خدمات Google Play لشهر مايو 2024، الإصدار رقم 24.20.

واستشهدت جوجل سابقًا ببعض الأمثلة بخصوص كيف يمكن لميزة مشاركة كلمة المرور هذه أن تسهل الأمور.

وشمل ذلك إدارة الرعاية النهارية من خلال حساب واحد، أو منح الطفل والديه حق الوصول إلى الواجبات المدرسية.

كما أن هذه الميزة مفيدة لمشاركة الوصول إلى خدمات البث وبيانات التأمين والشبكات الخاصة الافتراضية والمزيد.