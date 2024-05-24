تيك توك تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لتعزيز دخلها الإعلاني

لجأت تيك توك إلى إدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالها الإعلانية، إذ أعلنت الشركة عزمها إطلاق مجموعة جديدة من الذكاء الاصطناعي TikTok Symphony للعلامات التجارية.

وتساعد الأدوات المسوقين في كتابة النصوص وإنتاج مقاطع الفيديو وتعزيز الأصول الحالية.

وتتضمن المجموعة مولد فيديو جديدًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى Symphony Creative Studio.

وتدعي تيك توك أن الأداة يمكنها توليد مقاطع فيديو جاهزة لمنصتها مع عدد قليل من المدخلات من أحد المعلنين.

وتقدم الأداة أيضًا للعلامات التجارية مقاطع فيديو جاهزة للاستخدام ضمن الحملات الإعلانية بناءً على أصول TikTok Ads Manager أو معلومات المنتج.

كما تتضمن المجموعة مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد Symphony Assistant المصمم لمساعدة المعلنين في تحسين حملاتهم من خلال مساعدتهم في توليد النصوص وتحسينها وتقديم توصيات بخصوص الممارسات الفضلى.

ويمكن للعلامات التجارية أن تطالب المساعد بكتابة بعض السطور التي تجذب الانتباه عند إطلاق منتج جديد.

كما يمكن أيضًا للعلامات التجارية أن تطالب المساعد بأن يوضح ما هو رائج حاليًا عبر تيك توك أو توليد بعض الأفكار للترويج لمنتج جديد في صناعة معينة.

وتساعد أداة Symphony Ads Manager Integration العلامات التجارية في إصلاح مقاطع الفيديو الحالية للعلامة التجارية وتحسينها تلقائيًا. ويمكن استخدام الأداة لتجميل مقاطع الفيديو التي أنشأتها العلامة التجارية لجعلها أكثر تميزًا.

وتطلق تيك توك وجهة مركزية للمسوقين تسمى TikTok One من أجل الوصول إلى ما يقرب من مليوني منشئ، واكتشاف شركاء الوكالات والاستفادة من أدوات تيك توك الإبداعية.

وتقدم تيك توك أيضًا حلول أداء جديدة بمساعدة الذكاء الاصطناعي التنبئي لمساعدة المعلنين في زيادة المبيعات.

ويستطيع المعلنون إدخال الميزانية والأهداف لتحديد الأصول الإبداعية الفضلى والجمهور المناسب للحملة.

وكشفت الشركة أن 61 في المئة من المستخدمين نفذوا عملية شراء مباشرةً عبر تيك توك أو بعد رؤية إعلان.

وقالت الشركة إن 59 في المئة من المستخدمين يستخدمون منصتها لتحديد اللعبة التي يريدون تنزيلها، وأن 52 في المئة من المستخدمين يبحثون عن السيارات بسبب محتوى تيك توك الذي شاهدوه.

وتشهد الشركة نجاحًا في أعمالها الإعلانية وتطورها للحصول على دخل إعلاني إضافي، مع أنها تواجه عقبة محتملة في العام المقبل، إذ إن مصيرها المستقبلي في الولايات المتحدة غير مؤكد بعد أن وقّع الرئيس جو بايدن مشروع قانون في الشهر الماضي من شأنه حظر المنصة إذا لم توافق بايت دانس على بيعها.