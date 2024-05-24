بوكو تطلق جهازها اللوحي الأول Poco Pad

أطلقت شركة بوكو Poco التابعة لشركة شاومي جهازها اللوحي الأول Poco Pad، بالإضافة إلى هاتفي F6 و F6 Pro.

ويُعد الجهاز اللوحي متوسط المواصفات، وهو يحمل معالج سنابدراجون 7s جين 2 من كوالكوم، مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت يمكن زيادتها حتى 1.5 تيرابايت عبر بطاقة تخزين خارجية microSD.

ويحتوي الجهاز على شاشة نوعها LCD وقياسها 12.1 إنشًا بتردد يصل إلى 120 هرتزًا، ودقة تبلغ 2650 × 1600 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 16:10، كما تدعم الشاشة محتوى HDR، وتصل نسبة سطوع الشاشة إلى 600 شمعة، وهي محمية بزجاج غوريلا جلاس 3.

ويحمل الجهاز بطارية بسعة قدرها 10 آلاف ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 33 واطًا، ويحتوي الجهاز على كاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا أخرى أمامية، وتدعم كلتا الكاميرتين تصوير الفيديو بدقة قدرها FHD بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية.

ويعمل جهاز Poco Pad بنظام HyperOS من شاومي المستند إلى أندرويد 14، مع بعض التطبيقات المصممة للعمل في مختلف الأجهزة التابعة لشاومي، مثل تطبيق الملاحظات.

ويحتوي الجهاز على 4 سماعات استريو خارجية تدعم تقنية Dolby Atmos لتعزيز التجربة الصوتية، ويزن الجهاز 571 جرامًا فقط، وله تصميم نحيف من المعدن بلونين، هما الرمادي والأزرق.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم بوكو قلمًا ذكيًا ولوحة مفاتيح كإضافات اختيارية لتحسين استخدام الجهاز وتعزيز إنتاجية المستخدمين.

وسيكون Poco Pad متاحًا بسعر قدره 330 دولارًا، ويمكن شراء القلم ولوحة المفاتيح على نحو منفصل بسعر قدره 60 و 80 دولارًا على الترتيب.