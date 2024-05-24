أوبو تكشف عن Reno12 و Reno12 Pro

حدثت أوبو خطها الشهير Reno بطرازين جديدين – Reno12 و Reno12 Pro – وهما أول من يتميز بشاشة منحنية رباعية المنحنيات، كما أنهما أنحف وأخف وزنًا من Reno11 و Reno11 Pro.

ويتميز كلا الهاتفين بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس قدره 6.7 بوصات وبدقة قدرها 1080×2412 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، مع سطوع يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع وتعتيم PWM العالي التردد وحماية Corning Gorilla Glass Victus 2.

وأصبحت الحافات العلوية والسفلية منحنية، وليس الحافات الجانبية فقط. ويتكون الإطار الأوسط للهاتف من سبائك الألمنيوم المصبوبة التي تتحمل الضغط، مما يساعد في تقليل الضرر إذا سقط الهاتف على سطح صلب، كما يتمتع الهاتفان بتصنيف IP65 لمقاومة الغبار والماء.

وتعمل الشاشة حتى لو كانت أصابعك مبتلة، ويوجد مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة، إلى جانب مستشعر الأشعة تحت الحمراء.

وتعد أوبو أول من استخدم معالج Dimensity 8250، والمعروف أيضًا باسم Dimensity 8200 Star Speed Edition، في Reno12 مع وحدة معالجة الرسومات Mali- G610 MC6.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة قدرها 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

في حين يستخدم Reno12 Pro معالج Dimensity 9200+ Star Speed Edition مع وحدة معالجة الرسومات Immortalis-G715.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X بسعة قدرها 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 بسعة قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

وتحتوي كلتا الرقاقتين تقنية MediaTek Star Speed Engine المحدثة بالكامل من أجل إمكانات الألعاب.

ويتميز الهاتفان بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وفتحة عدسة قدرها f/1.8، وعدسة فائقة الاتساع بزاوية قدرها 112 درجة وبدقة قدرها 8 ميجابكسل وفتحة عدسة قدرها f/2.2، وعدسة مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وفتحة عدسة قدرها f/2.0.

ويعمل الهاتفان بواجهة المستخدم واجهة ColorOS 14 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14، ويحتوي كلا هاتفي Reno12 البطاريات نفسها بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير مع شحن سريع بقوة قدرها 80 واطًا.

وتقول أوبو إن الهواتف تحتفظ بمقدار 95 في المئة من سعة البطارية الأصلية بعد 1000 دورة شحن.

ويأتي هاتف Reno12 بسعر قدره 375 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 415 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 415 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 445 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت.

في حين يأتي هاتف Reno12 Pro بسعر قدره 470 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 520 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 565 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت.