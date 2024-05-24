أوبو تعلن جهازها اللوحي Pad Air2

قدمت أوبو جهازها اللوحي Pad Air2 إلى جانب سلسلة Reno12 والسماعات اللاسلكية الجديدة Enco R3.

ويتميز الجهاز اللوحي بشاشة بقياس قدره 11.4 بوصة وبدقة قدرها 2408×1720 بكسلًا مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا ونسبة شاشة قدرها 7:5 وسطوع يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع ومعدل استجابة الشاشة قدره 180 هرتزًا وكثافة قدرها 260 بكسلًا في البوصة.

وتتميز الشاشة ذات الضوء الأزرق المنخفض بتصفية مقدار 60 في المئة من الضوء الضار، كما أنها حاصلة على شهادة TÜV Rheinland.

ويعد الجهاز اللوحي خفيف الوزن بوزن قدره 538 جرامًا وبسماكة قدرها 6.89 ملم.

وزودت أوبو الجهاز اللوحي Pad Air2 بمعالج MediaTek Helio G99 المقترن بما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR4x وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 2.2.

ويتميز الجهاز بكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع تسجيل فيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا أو 720 بكسلًا بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية، ويشمل ذلك ميزة تثبيت الصورة إلكترونيًا لتحقيق الاستقرار.

ويستمد الحاسوب اللوحي الطاقة من بطارية بسعة قدرها 8000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SUPERVOOC بقوة قدرها 33 واطًا، وتوفر البطارية ما يصل إلى 13.5 ساعة من تشغيل الفيديو.

ويوجد ضمن الجهاز اللوحي مكبرات صوت رباعية توفر صوتًا يصل إلى 86 ديسيبل، ويدعم تقنية دولبي أتموس Dolby Atmos والصوت العالي الدقة Hi-Res Audio.

وتتضمن خيارات الاتصال Wi-Fi 5 و WLAN Display ومشاركة شبكة WLAN وبلوتوث 5.2 مع دعم SBC و AAC و aptX و aptX HD و LDAC وواجهة Type-C للشحن واستخدام سماعة الرأس.

ويعمل Pad Air2 بواجهة المستخدم ColorOS 13.1 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13، ويوفر مساحة للتعليم مع كلمة مرور مستقلة من أجل الوصول المباشر إلى واجهة تعليمية خاصة من شاشة القفل. ويمكن للوالدين الإشراف والتحكم في استخدام أطفالهم للأجهزة اللوحية عبر تطبيق وي تشات المصغر.

وتشمل المزايا الأخرى دعمًا لإيماءات وضع ملء الشاشة ومشاركة الشبكة وشريط المهام والشريط الجانبي الذكي ومجموعة من الأدوات المكتبية.

ويتوفر Pad Air2 بسعر قدره 185 دولارًا لنسخة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 210 دولارات لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 240 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت.