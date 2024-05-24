آبل تسلط الضوء مجددًا على مشكلة ظهور الصور المحذوفة

أشارت شركة آبل إلى بعض التفاصيل الإضافية المتعلقة بمشكلة ظهور الصور المحذوفة في هواتف آيفون وأجهزة آيباد التي ظهرت عقب إطلاق تحديث iOS 17.5.

وقالت الشركة في تصريحات رسمية لموقع 9to5Mac إن المشكلة تتعلق بوجود قاعدة بيانات فاسدة في نظام ملفات الجهاز نفسه، وليس بخدمة صور iCloud. ووفقًا لبيان الشركة، فإن الصور التي لم تُحذف بالكامل من الجهاز لم تُزامن مع iCloud، ولكنها بقيت في الأجهزة نفسها.

وكانت آبل قد أصدرت لاحقًا تحديث iOS 17.5.1 لمعالجة مشكلة ظهور الصور المحذوفة مرة أخرى في أجهزة المستخدمين بعد تثبيت iOS 17.5. وذكرت الشركة في ملاحظات الإصدار أن السبب يعود إلى “فساد قاعدة البيانات” دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.

وظهرت مزاعم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودة الصور للظهور في أجهزة بيعت بعد مسحها بالكامل، لكن آبل نفت هذه المزاعم مؤكدة أن الخطوات الصحيحة لمسح الجهاز تضمن حذف كافة الملفات نهائيًا.

ولحذف كافة المحتويات والإعدادات نهائيًا، يجب اتباع بعض الخطوات بالذهاب إلى الإعدادات، ثم اختيار “عام”، ثم الضغط على “نقل أو إعادة تعيين”، ثم اختيار “مسح جميع المحتويات والإعدادات”.

وأكدت آبل أن هذه المشكلة نادرة وأثرت في عدد قليل من أجهزة المستخدمين، وسببت ظهور عدد محدود من الصور، كما أكدت أن الصور المعنية لم تكن مخزنة في iCloud، ولا يمكن أن تعود للظهور بعد مسح الجهاز بطريقة صحيحة.

وأشارت آبل أيضًا إلى أن تحديث iOS 17.5.1 لا يعيد حذف الصور التي عادت للظهور تلقائيًا، بل يجب على المستخدمين المتأثرين حذف الصور يدويًا من تطبيق الصور، لنقلها إلى ألبوم “المحذوفة مؤخرًا” واختيار “حذف من جميع الأجهزة” لحذفها نهائيًا.