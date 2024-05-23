OpenAI توقع اتفاقية كبرى مع شركة News Corp الإعلامية

أعلنت شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI توقيع اتفاقية مع شركة News Corp المالكة لعدد من الصحف والمواقع الإعلامية الكبرى مثل وول ستريت جورنال ونيويورك بوست وديلي تليغراف وغيرها.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير أخير لها، فإن قيمة الاتفاقية قد تتجاوز 250 مليون دولار، وهي تمتد لمدة قدرها 5 سنوات. وبموجب الاتفاقية، ستحصل شركة News Corp على المبالغ المالية المستحقة، بالإضافة إلى استخدام تقنيات OpenAI في الذكاء الاصطناعي.

ومن جهة أخرى، تمنح هذه الاتفاقية شركة OpenAI – التي تطور روبوت ChatGPT – حق الوصول إلى المقالات الحالية والأرشيفية في كافة الصحف والمواقع الإخبارية التابعة لشركة News Corp لاستخدامها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والإجابة عن أسئلة المستخدمين.

وأعلنت News Corp أنها ستتعاون مع OpenAI من أجل “تبادل الخبرات الصحفية لضمان تحقيق أعلى معايير الصحافة”.

وتأتي هذه الاتفاقية كجزء من سلسلة اتفاقيات الترخيص التي أبرمتها OpenAI مع شركات إعلامية كبرى، ومنها أسوشيتد برس وفايننشال تايمز، بالإضافة إلى شركة أكسل شبرينجر التي تُعد أكبر شركة للنشر في ألمانيا، وغيرها من الشركات.

وفي المقابل، رفعت بعض المؤسسات الإعلامية دعاوى قضائية ضد OpenAI، متهمةً إياها بانتهاك حقوق الطبع والنشر عبر تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على أعمالها، ومنها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وفي بيان مشترك، أعربت الشركتان عن تفاؤلهما الكبير بهذه الشراكة. وقال روبرت تومسون، الرئيس التنفيذي لشركة News Corp: “نعتقد أن هذه الاتفاقية التاريخية ستضع معايير جديدة للدقة والقيمة في العصر الرقمي”.

ومن جانبه، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI: “شراكتنا مع News Corp هي لحظة فخر للصحافة والتكنولوجيا. نحن نقدر بشدة تاريخ News Corp كقائدة في تقديم الأخبار العاجلة حول العالم، ونتطلع إلى تعزيز وصول مستخدمينا إلى تقاريرها العالية الجودة”.

ويمثل هذا الاتفاق بين OpenAI و News Corp خطوة كبيرة نحو دمج الذكاء الاصطناعي مع الصحافة التقليدية، مما يسهم في تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للمستخدمين.