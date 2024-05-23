واتساب تختبر إنشاء الصور الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء صور شخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما رُصد في الإصدار التجريبي الأخير من التطبيق في نظام الأندرويد.

ووفقًا للصور التي نشرها موقع WABetaInfo، فسوف يتمكن المستخدمون من إدخال وصف الصورة الشخصية التي يرغبون في إنشائها عن طريق الأوامر النصية داخل التطبيق مباشرة، وسوف يتولى التطبيق توليدها فورًا.

وتتيح هذه الميزة إنشاء صور فريدة تعكس شخصية المستخدمين واهتماماتهم ومزاجهم، وهي في الوقت نفسه تغني المستخدمين عن نشر الصور الحقيقية لهم وتعيينها كصور شخصية لحساباتهم في التطبيق إن كانوا لا يرغبون في ذلك.

ومن جهة أخرى، كانت واتساب قد أتاحت حديثًا ميزة منع التقاط لقطات الشاشة للصور الشخصية للحسابات داخل التطبيق من أجل منع إساءة استخدامها.

وما زالت ميزة إنشاء الصور الشخصية بالذكاء الاصطناعي قيد التطوير في تطبيق واتساب، لكن من المتوقع أن تكون متاحة للمستخدمين خلال وقت قريب.

وكانت المنصة قد أضافت سابقًا مزايا أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنها إنشاء الملصقات التي يمكن توليدها عبر الأوامر النصية، بالإضافة إلى روبوت المحادثة Meta AI المتاح في بعض المناطق حول العالم، إذ يعمل كمساعد ذكي لتقديم المعلومات والتوصيات وإنشاء صور فريدة بناءً على الأوامر النصية.

ومن الجدير بالذكر أن كافة المزايا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مبنية بالأساس على نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها شركة ميتا مالكة المنصة، وهي تسعى إلى إتاحتها في كافة المنصات المملوكة لها.

وقد يكون لإطلاق تلك المزايا تأثير كبير في تطبيقات المراسلة الفورية، إذ يمكن أن تدفع هذه الخطوة التطبيقات المنافسة إلى تطوير مزايا مشابهة للحفاظ على تنافسيتها.