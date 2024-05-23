كيفية إدماج روبوت Gemini في الشريط الجانبي من متصفح كروم 

إذا كنت تستخدم روبوت Gemini من جوجل باستمرار، فقد ترغب في إدماجه في متصفح كروم، وهذا سيتيح لك الحصول على ردود من الروبوت بجانب النتائج التي حصلت عليها من محرك البحث جوجل. وسيساعدك أيضًا في طرح استفسارات على الروبوت دون الحاجة إلى الانتقال إلى الموقع الرسمي للروبوت وترك الموقع الذي تعمل عليه في الوقت الحالي.

فإذا كنت ترغب في إدماج Gemini في الشريط الجانبي من متصفح كروم لتسهيل الوصول إليه، يمكن اتباع الخطوات الموضحة في هذا المقال:

كيفية إضافة روبوت Gemini إلى متصفح كروم:

كل ما تحتاج إليه لإضافة روبوت Gemini إلى الشريط الجانبي من متصفح كروم هو تحديث متصفح كروم إلى أحدث إصدار مُتاح، وتسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل، ثم عليك اتباع الخطوات التالية:

1- افتح متصفح كروم وتحقق من تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل، ثم اكتب في شريط العناوين الرابط التالي: gemini.google.com/extensions.

2- ستنتقل إلى صفحة تتضمن خمسة إضافات للروبوت، يمكنك تفعيل بعض هذه الإضافات أو جميعها. وتساعد هذه الإضافات في تحقيق أقصى استفادة من Gemini بتسهيل وصوله إلى المعلومات في مستندات جوجل، وجوجل درايف، وخرائط جوجل، والبريد الإلكتروني لمساعدتك في كتابة رسائل البريد الإلكتروني، والتخطيط للسفر، وغير ذلك.

3- بعد تفعيل هذه المزايا انتقل إلى متجر Chrome Web Store لتثبيت إضافة Gemini Side Panel في متصفح كروم، لإظهار الروبوت في الشريط الجانبي من المتصفح؛ مما يسهل الوصول إليه.

4- يمكنك تثبيت إضافة Gemini Side Panel بالنقر فوق زر التثبيت، وبعد انتهاء عملية التثبيت، انقر فوق رمز الإضافة لفتح روبوت Gemini في الشريط الجانبي، ثم ابدأ باستخدامه.

تُحسّن هذه الطريقة تجربة استخدام Gemini عن طريق تسهيل الوصول إليه دون الحاجة إلى الانتقال إلى الموقع الرسمي للروبوت وترك الموقع الذي تعمل عليه؛ إذ يمكنك البقاء في الموقع الذي تعمل عليه والوصول إلى الروبوت من الشريط الجانبي وطرح أسئلة متعلقة بالموضوع الذي تقرأ عنه.

كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة من روبوت Gemini؟

تطور شركة جوجل روبوت Gemini باستمرار وتضيف العديد من المزايا المتقدمة إليه، وهناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق أقصى استفادة من هذا الروبوت، ومنها:

استخدمه لترجمة النصوص، فهو يمتاز بالدقة العالية في الترجمة ويحافظ على السياق الأصلي للنص.

استخدمه لتلخيص مقاطع الفيديو في يوتيوب، ويمكنك تعرّف كيفية القيام بذلك في مقال: “ كيف تستخدم روبوت Gemini لتلخيص مقاطع الفيديو في يوتيوب “.

اطلب منه إنشاء الصور، فهو قادر على إنشاء صور احترافية بحسب الوصف الذي تضيفه.

اطلب منه تلخيص المقالات الطويلة.

اطلب منه مساعدتك في التخطيط للسفر واقتراح الفنادق المناسبة لمزانيتك.

يمكنك تعرّف المزيد من الطرق حول كيفية تحقيق أقصى استفادة من هذا الروبوت في مقال: “طرق لتحقيق أقصى استفادة من روبوت Gemini من جوجل“.