“كابسات 2024” يعرض تقنيات مبتكرة تُعيد تشكيل صناعة الإعلام والترفيه

يواصل المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية (كابسات 2024) CABSAT 2024، في يومه الثالث، تسليط الضوء على الحلول والتقنيات والمفاهيم المبتكرة التي تُعيد تشكيل صناعة الإعلام والترفيه.

وجذب المعرض، الذي تُختتم فعالياته اليوم أكثر من 18 ألف زائر من مختلف القطاعات، بما يشمل: المهندسين والمتخصصين في الأنظمة المتكاملة والبث، لمناقشة أحدث التطورات في مجالات البث الرقمي والمحتوى و الأقمار الصناعية.

متحدثون بارزون يناقشون توجهات المستقبل:

ضم المعرض في دورته الثلاثين نخبة من المتحدثين البارزين في فعاليات المؤتمرات المصاحبة، بما يشمل: (كونغرس المحتوى)، وقمة (سات إكسبو). وقد وفرت هذه الجلسات النقاشية فرصًا هامة للحضور لتعرف أحدث التقنيات والحلول التي ستُشكل مستقبل الإعلام والترفيه.

قمة سات إكسبو:

ركزت مناقشات قمة (سات إكسبو) خلال اليوم الثاني من معرض (كابسات 2024) في دور المؤثرين الإقليميين والدوليين في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية والفضاء.

وتناولت الجلسات مواضيع متعددة في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية والفضاء، شملت:

الأسواق العالمية للإطلاق والتصنيع.

التوجهات المستقبلية ومسارات النمو.

إستراتيجيات الأعمال للشركات الرائدة.

دور الذكاء الاصطناعي في تطوير مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية والفضاء.

شركات رائدة تناقش رؤيتها للمستقبل:

شارك في القمة عدد من المتحدثين من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الأقمار الصناعية والفضاء، وأبرزها: شركة الياه سات، وشركة QuadSat، حيث ناقشوا رؤيتهم للمستقبل وتجاربهم في استخدام أحدث التقنيات.

وأشار جاسم ناصر، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة الياه سات، إلى أن الياه سات تطلع بدور ريادي في قيادة مسيرة تحول قطاع الاتصالات الفضائية من خلال المضي قدمًا لدخول مجالات عمل جديدة في إطار إستراتيجية التواصل المباشر بين الأجهزة (D2D)، وإنترنت الأشياء (IoT)، التي تتضمن العديد من التطبيقات والاستخدامات.

ومن جانبه، ناقش يواكيم إسبيلاند، الرئيس التنفيذي لشركة QuadSat، خلال حلسة حوارية بعنوان: “تطورات عمليات تسجيل الهوائيات من البوابات إلى محطات المستخدمين”، ابتكارات اختبار الهوائيات ومعايرتها، واستخدام التقنيات المتطورة في المعايرة، والآفاق المستقبلية لعمليات الاختبار والمعايرة.

ويُعدّ معرض (كابسات 2024) منصة مثالية للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول في صناعة الإعلام والترفيه. وقد أتاح المعرض هذا العام فرصة هامة للحضور للتواصل مع رواد هذا المجال ومناقشة توجهات المستقبل.