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جوجل تبدأ إتاحة مزايا تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي للجميع

23 مايو 2024آخر تحديث: 23 مايو 2024
دقيقة واحدة
جوجل تبدأ إتاحة مزايا تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي للجميع

بدأت جوجل إتاحة مزايا تحرير الصور استنادًا إلى الذكاء الاصطناعي في المزيد من الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد بعد أن كانت حصرية فقط في هواتف بكسل 8 التي أطلقتها الشركة العام الماضي.

وكانت جوجل قد أعلنت سابقًا عزمها طرح تلك المزايا للمزيد من الأجهزة العاملة بنظام الأندرويد بالإضافة إلى هواتف آيفون وأجهزة آيباد دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى إضافية بشأن الأجهزة التي ستحصل عليها على وجه التحديد أو المدة التي سوف تستغرقها الشركة في إتاحة تلك المزايا.

وتتيح جوجل تلك المزايا أيضًا ضمن اشتراك Google One، وسوف يتمكن المستخدمون من الوصول إليها مجانًا وفق قيود محددة، إذ تتيح الشركة تحرير 10 صور فقط شهريًا باستخدام “محرر الصور السحري Magic Editor” على نحو مجاني، وبعد ذلك يتعين على المستخدمين الاشتراك في حزمة Google One Premium، لاستخدام تلك المزايا دون قيود.

ويتيح “محرر الصور السحري” للمستخدمين إمكانية حذف أجزاء من الصورة، وتغيير حجم الصور بسهولة، بالإضافة إلى تحرير مقاطع الفيديو وتحسينها اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، مع مجموعة أدوات أخرى مثل “الممحاة السحرية” لإزالة الأشخاص أو العناصر غير المرغوب فيها من الصور، و”إزالة التشويش” لتحسين الصور غير الواضحة، وخيارات أخرى لتحسين الألوان وشكل السحاب وطمس الخلفية وتعديل الإضاءة.

ويُنصح بتحميل تطبيق جوجل للصور Google Photos أو تحديثه إلى آخر إصدار متاح، من أجل التحقق من توفر تلك المزايا الجديدة.

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23 مايو 2024آخر تحديث: 23 مايو 2024
دقيقة واحدة
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