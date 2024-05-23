جهود سعودية مكثفة لتعزيز الجاهزية السيبرانية استعدادًا لموسم الحج

تواصل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية تعزيز جاهزية الأنظمة والخدمات المقدمة خلال موسم الحج هذا العام، وذلك ضمن مساعيها إلى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تسخير الإمكانات كافة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

إذ تقدم الهيئة تمرينًا أمنيًا يُسمى (تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1445هـ)، يهدف إلى تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج، وتنمية مهارات المتخصصين في مجال الأمن السيبراني لديها، وتمكينهم من الإلمام بأحدث الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، والتزود بإستراتيجيات التعامل معها على النحو الذي يسهم في تقديم خدمات تتسم بأعلى معايير الجودة والكفاءة للحجاج.

وقد بدأت الهيئة أمس بتنفيذ هذا التمرين بمشاركة أكثر من 200 جهة وطنية يمثلها أكثر من 600 مسؤول ومتخصص في مجال الأمن السيبراني.

شهد إجراء تمارين فنية وإدارية لتعزيز الجاهزية السيبرانية..

📹| انطلاق أعمال «تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1445هـ»، بمشاركة أكثر من 200 جهة وطنية. pic.twitter.com/fZ8YYGXIhs — الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (@NCA_KSA) May 22, 2024

وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن التمرين يأتي ضمن مسارات برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج هذا العام، ويتناول إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات السيبرانية، وتطبيق آلية الاستجابة للحوادث السيبرانية؛ بدءًا بالاستعداد والاكتشاف والتحليل، ثم الاحتواء والتعافي وإجراءات ما بعد الحادثة، ومشاركة المعلومات، والدروس المستفادة.

كما اشتمل التمرين على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية المتجددة وفق أفضل المعايير والممارسات، للإسهام في تعزيز استمرارية الأعمال لدى الجهات الوطنية وتقديم خدماتها بأعلى معايير الجودة والكفاءة لضيوف الرحمن.

وبيّنت الهيئة أن تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1445هـ سينفذ على مدى يومي 22 و23 من مايو 2024 في محافظة جدة، ويأتي ضمن البرنامج الوطني للتمارين السيبرانية الذي أطلقته لتمكين متخصصين الأمن السيبراني في الجهات الوطنية من الإلمام بأحدث الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية، والتزود بإستراتيجيات التعامل معها عبر تمارين سيبرانية تُحاكي سيناريوهات واقعية تُحدّث باستمرار وتُنفّذ عبر منصة متخصصة، جرى بناؤها واستضافتها وتشغيلها محليًا بالتعاون مع الذراع التقنية للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

رفع مستوى وعي ضيوف الرحمن بأهمية الأمن السيبراني:

يشمل البرنامج أيضًا تنفيذ مجموعة من المبادرات التوعوية لرفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لضيوف الرحمن ومنسوبي الجهات الوطنية، تتمثل في: تنظيم معرضين للتوعية بالأمن السيبراني لحجاج بيت الله الحرام في مجمع صالات الحج والعمرة والصالة رقم (1) في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وتنظيم المعرض التوعوي بالأمن السيبراني لمنسوبي الجهات الوطنية، وعقد جلسات متخصصة للتوعية بأهمية الأمن السيبراني لمنسوبي الجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج.

المسارات الرئيسية للبرنامج:

أوضحت الهيئة أن البرنامج يتضّمن 4 مسارات رئيسية، وهي:

التقييمات السيبرانية الفنية: تقييم المخاطر السيبرانية للأنظمة والخدمات الحساسة.

تقييم المخاطر السيبرانية للأنظمة والخدمات الحساسة. الرصد والاستجابة للتهديدات السيبرانية: رصد أي تهديدات محتملة والتعامل معها فورًا.

رصد أي تهديدات محتملة والتعامل معها فورًا. رفع كفاءة القدرات السيبرانية: تطوير مهارات متخصصي الأمن السيبراني في الجهات الوطنية.

تطوير مهارات متخصصي الأمن السيبراني في الجهات الوطنية. رفع الوعي بالأمن السيبراني: نشر ثقافة الأمن السيبراني بين الحجاج والجهات المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تُعدّ الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني على المستوى الوطني.