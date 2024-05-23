جامعة الإمارات تطلق مبادرة الحوسبة الفائقة الأداء لتعزيز الأبحاث المتقدمة

أطلقت (جامعة الإمارات العربية المتحدة) UAEU، مبادرة الحوسبة الفائقة الأداء (HPC)، التي تهدف إلى دعم الأبحاث المتطورة في مجالات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والنمذجة الحاسوبية.

وأكد الدكتور فكري خرباش، عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة في جامعة الإمارات، أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز القدرات البحثية والتكنولوجية؛ إذ تُعد الحوسبة الفائقة الأداء جزءًا أساسيًا من رؤية الجامعة نحو تطوير الأبحاث العلمية وتلبية احتياجات المستقبل.

وقال: “ستمنح المبادرة الباحثين والطلاب فُرصة التعاون مع مؤسسات أكاديمية وشركات صناعية على مستوى العالم، مما يسهم في تحقيق تقدم كبير في مختلف المجالات العلمية والتطبيقية، ورفع مستوى المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة”.

بنية تحتية حاسوبية متقدمة:

تتضمن المبادرة بنية تحتية حاسوبية متقدمة تتكون من مركز بيانات مجهز بحاويات سابقة التصنيع تحتوي على 12544 وحدة معالجة مركزية بقدرة تبلغ (1.1 PFLOPS)، و16 وحدة لمعالجة الرسوميات بقدرة تبلغ (155 TFLOPS). بالإضافة إلى طاقة تخزينية تصل إلى (PB)، وتتميز هذه البنية التحتية بقدرتها على التوسع لاستيعاب المتطلبات المستقبلية.

وتتيح هذه المبادرة الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحليل البيانات والنمذجة، مما يسهم في تطوير حلول مبتكرة في مجالات متعددة.

وتجدر الإشارة إلى أن البنية التحتية للحوسبة الفائقة الأداء تستخدم في العديد من المجالات، ومنها:

مبادرة تدعم مستقبل البحث العلمي:

تُعد مبادرة (الحوسبة الفائقة الأداء) خطوة هامة نحو تعزيز مكانة جامعة الإمارات العربية المتحدة كمركز رائد للبحث العلمي والتكنولوجي في المنطقة. وتدعم المبادرة جهود الجامعة في توفير بيئة حاضنة للأبحاث المتطورة، وتساهم في تحقيق التقدم العلمي والتقني على مستوى الدولة.