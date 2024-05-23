الكشف عن هاتف Infinix Note 40 5G بمعالج جديد

أعلنت شركة Infinix إضافة هاتف جديد إلى سلسلة “نوت 40” التابعة لها، إذ أطلقت نسخة داعمة لشبكات الجيل الخامس 5G من هاتف Note 40، وهو أيضًا يعمل بمعالج مختلف عن الإصدار الأساسي الداعم لشبكات الجيل الرابع.

ويحمل هاتف Infinix Note 40 5G شاشة من نوع أمولد قياسها 6.78 إنشات بدقة قدرها +FHD، ودرجة سطوع تصل إلى 1300 شمعة، ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ويحتوي الهاتف أيضًا على حساس مدمج في الشاشة من أجل تعرف البصمات.

ويحمل الهاتف كاميرات خلفية في شكل مستطيل في الجهة الخلفية، ومنها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري (OIS)، وكاميرا مساعدة للعمق بدقة قدرها 2 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو للتصوير من قرب بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

وبجانب الكاميرات، يوجد فلاش ليد يُسمى “Active Halo”، وهو يتغير وفقًا للمكالمات الواردة والإشعارات ونسبة الشحن وغير ذلك. وفي الجهة الأمامية، توجد كاميرا سيلفي بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Infinix Note 40 5G بمعالج Dimensity 7020 من ميدياتيك، مع ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت وسعة تخزين داخلية قدرها 512 جيجابايت، ويحتوي على بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 33 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 15 واطًا.

وتقول الشركة إن الهاتف يحتوي على شريحة لإدارة الطاقة تطلق عليها اسم Cheetah X1، وهي تراقب درجة حرارة البطارية والجهد من أجل الشحن السريع بأمان دون رفع درجة الحرارة والإضرار بالبطارية.

ويتوفر الهاتف بعدة ألوان، وهي الأسود والذهبي والأخضر، وتطرح إنفينيكس هاتفها الجديد في الأسواق بسعر قدره 250 دولارًا أمريكيًا.