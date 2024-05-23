“الطيران المدني” و”عِلم” تتعاونان لتعزيز الابتكار في مجال الطيران

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني وشركة (عِلم) مذكرة تفاهم خلال فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024، تهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال الطيران من خلال توظيف أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي وتطوير رأس المال البشري.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، والدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، الرئيس التنفيذي لشركة (عِلم)، إلى التعاون في مجالات التقنية والتحول الرقمي، وتطوير التقنيات الناشئة، والاستشارات الإدارية والرقمية والتشغيلية، والابتكار، وتطوير المنصات الرقمية، وتحليل البيانات، ودراسة المبادرات التطويرية للمنصات الرقمية والربط التقني.

وفي سياق ذي صلة وبحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وقّع الأستاذ محمد بن سعد الفوزان، نائب رئيس الهيئة لأمن الطيران، والدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، الرئيس التنفيذي لشركة عِلم، عقد تنفيذ في مجال خدمات الشحنات العابرة جوا (ترانزيت)، عبر منصة (وشج) الإلكترونية الخاصة بالشحن الجوي لأتمتة جميع العمليات المرتبطة بالشحنات العابرة.

ويهدف العقد إلى تحسين جودة إجراءات الخدمة، الأمر الذي سينعكس بدوره على زيادة حجم الشحنات العابرة جوًا إلى المملكة العربية السعودية، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران بالوصول إلى 4.5 ملايين طن من الشحن الجوي، إضافة إلى تمكين المستفيدين من تتبع الشحنات العابرة بشكل إلكتروني في مختلف المراحل وبشكل آمن ودقيق.

كما يشكل خطوة مهمة في سياق التعاون القائم بين الطرفين؛ إذ ستعمل (عِلم) بما تملكه من خبرات متقدمة وامكانيات متطورة على تمكين الهيئة والمستفيدين من خدماتها من تتبع الشحنات العابرة بشكل إلكتروني في مختلف المراحل وبشكل آمن ودقيق.

وستشمل الأعمال بناء خدمة الشحنات العابرة (ترانزيت) من منصة (وشج) لتمكين الهيئة العامة للطيران المدني والمستفيدين من تتبع الشحنات العابرة بشكل إلكتروني تكاملي، حيث تُمكن المستفيد من تسجيل معلومات جميع الشحنات العابرة وربطها مع أنظمة القطاع الخاص والجهات المعنية ضمن المنظومة، مع الخدمات الداعمة لعملية تتبعها ورقابتها ومعالجتها، وتسخير البيانات في تطوير قطاع الشحن الجوي.

لذلك ستسهم هذه الشراكة في رفع جودة الخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية والعمليات، مما يؤدي إلى تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران للشحنات العابرة.