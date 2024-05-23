أبوظبي تستضيف منتدى “XPANSE” للتقنيات السريعة التطور في نوفمبر المقبل

يستعد مركز (أدنيك) في أبوظبي لاستضافة منتدى (XPANSE)، الحدث الأول من نوعه في العالم الذي يركز في التقنيات السريعة التطور، وذلك خلال المدة الممتدة من 20 إلى 22 من نوفمبر 2024.

وينظم المنتدى مجموعة أدنيك وتستضيفه (القابضة ADQ)، بمشاركة 3000 شخص من رواد التكنولوجيا، وقادة القطاعات، والمسؤولين التنفيذيين، والوزراء والعلماء، وأبرز المفكرين في العالم.

نموذج مبتكر لعقد الفعاليات:

يقدم منتدى XPANSE، وهو من إبداع منظمي فعالية (PUZZLE X Barcelona) الشهيرة، نموذجًا مبتكرًا لعقد الفعاليات يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية، وهي:

منتدى عالمي المستوى للقيادة الفكرية: يضم نخبة من المتحدثين البارزين لمناقشة أحدث التطورات في مجال التقنيات السريعة التطور.

يضم نخبة من المتحدثين البارزين لمناقشة أحدث التطورات في مجال التقنيات السريعة التطور. أجندة تجريبية غامرة: تقدم تجربة تفاعلية فريدة من خلال مزيج مذهل ثلاثي الأبعاد من الألوان والتراكيب وإبداعات الوسائط المتعددة.

تقدم تجربة تفاعلية فريدة من خلال مزيج مذهل ثلاثي الأبعاد من الألوان والتراكيب وإبداعات الوسائط المتعددة. محرك لبناء المنظومات: يعمل على مدار 365 يومًا لتعزيز الابتكارات والشراكات العالمية والاستثمارات في مجالات التكنولوجيا السريعة التطور والعلوم العميقة.

مناقشة تقنيات المستقبل:

يركز منتدى (XPANSE 2024) في مناقشة أبرز التقنيات السريعة التطور، التي تشمل:

الذكاء الحيوي التركيبي.

الحوسبة العصبية.

الذكاء الاصطناعي الكمي والتشفير.

المواد الثنائية الأبعاد والجيل التالي من المواد.

روبوتات Xenobots.

الذكاء الاصطناعي العام.

واجهات الدماغ-الآلة، وعلم الجينوم.

ويتولى مركز الأبحاث العالمي المتخصص في التكنولوجيا (MATTER)، الذي يضم 30 فرعًا دوليًا ومبدعي (PUZZLE X)، تقديم XPANSE في المنطقة، ويُعدّ منتدى XPANSE مبادرة إستراتيجية تهدف إلى:

صنع نمو متعدد التخصصات وفرص أعمال عبر مجموعة التقنيات السريعة التطور للمنطقة والعالم.

تعزيز مكانة أبوظبي كحاضنة للإبداع والابتكار، وعاصمة لصناعة سياحة الأعمال في المنطقة.

دعم تطوير الأفكار والحلول المتميزة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وقد أعرب كبار المسؤولين عن سعادتهم بتنظيم منتدى XPANSE، مؤكدين أهميته في تعزيز الابتكار وتطوير التقنيات السريعة التطور، فقد قالت الدكتورة زينة جراحي سينكر، المدير العام لمركز (MATTER): “منتدى (XPANSE) ليس حدثا، بل رسالة جريئة للمشاركة في الإبداع في عصر التقنيات السريعة التطور، ومن خلال الجمع بين ألمع العقول وصناع القرار في العالم، فإننا نضع الأساس لتوسيع المعرفة والتقدم البشري”.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: “يندرج تنظيم هذا الحدث الهام بالتعاون مع مركز (Matter) وبشراكة مع (القابضة ADQ) الجهة المستضيفة، ضمن إستراتيجية مجموعة أدنيك لإقامة واستقطاب كبرى الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاعات تحول الأعمال، واستشراف المستقبل المبنية على المعرفة، مما يساهم في تعزيز موقع إمارة أبوظبي كحاضنة للإبداع والابتكار، وعاصمة لصناعة سياحة الأعمال في المنطقة”.