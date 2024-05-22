ميتا تعزز دعم نظارتها الذكية لمنصة إنستاجرام

أعلنت ميتا تحديث نظارتها الذكية راي بان Ray-Ban من أجل منحها وظائف إضافية جديدة دون استخدام اليدين.

وحسبما أوضحت الشركة، أصبح بإمكان المستخدمين الآن نشر صورة من النظارة الذكية مباشرة في قصة إنستاجرام دون الحاجة إلى استخدام الهاتف.

وبعد التقاط الصورة بالنظارات الذكية، يمكنك أن تقول: “مرحبًا ميتا، أريد نشر صورتي الأخيرة عبر إنستاجرام”.

كما يمكنك أن تقول: “مرحبًا ميتا، أريد نشر صورة عبر إنستاجرام”، وذلك من أجل التقاط صورة جديدة في تلك اللحظة.

وتعد هذه الميزة خاصة بتلك اللحظات التي لا تمانع في نشرها مع متابعيك في الوقت الفعلي دون تحريرها.

ويذكّر إطلاق الميزة الجديدة بنظارات سناب شات Spectacles التي ظهرت أول مرة في عام 2016 وسمحت للمستخدمين بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو باستخدام نظاراتهم الذكية لنشرها مباشرة في قصص سناب شات.

وتحصل نظارات ميتا الذكية أيضًا على تكاملات دون استخدام اليدين مع أمازون ميوزك Amazon Music وتطبيق التأمل Calm.

ويمكن للمستخدمين الآن بث الموسيقى من أمازون ميوزك دون الحاجة إلى استخدام هواتفهم من خلال قول: “مرحبًا ميتا، أريد تشغيل أمازون ميوزك”.

كما يمكنهم أيضًا التحكم في تشغيل الصوت باستخدام أدوات التحكم باللمس أو الصوت أثناء بقاء الهاتف في الجيب.

ومن أجل الوصول إلى تكامل Calm الجديد دون استخدام اليدين، يمكن للمستخدمين قول: “مرحبًا ميتا، أريد تشغيل Calm” للوصول إلى تمارين اليقظة الذهنية ومحتوى الرعاية الذاتية مباشرةً من خلال نظاراتهم الذكية.

وبالإضافة إلى ذلك، تزيد ميتا عدد الأنماط المتاحة في 15 دولة، ويشمل ذلك الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وأجزاء من أوروبا.

ويأتي إطلاق المزايا الجديدة بعد شهر من حصول النظارات الذكية على ترقية للذكاء الاصطناعي، إذ طرحت ميتا الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط عبر النظارات الذكية لتمكين المستخدمين من طرح أسئلة بخصوص ما يرونه.

وعلى سبيل المثال، إذا كنت ترى قائمة باللغة الفرنسية، فإن بإمكان النظارات الذكية استخدام الكاميرا المدمجة والذكاء الاصطناعي Meta AI لترجمة النص لك.

وتسعى الشركة إلى جعل النظارات الذكية تعمل بصفتها مساعدًا شخصيًا للذكاء الاصطناعي بعيدًا عن الهاتف الذكي، بطريقة تشبه Rabbit R1 و Humane AI Pin.

وبفضل التحديث أصبح بإمكانك أن تطالب نظارتك الذكية بوصف الأشياء الموجودة في البيئة وتحديد المعالم وقراءة الإشارات بلغات مختلفة، وهو أمر مفيد للمسافرين الدائمين.

كما أعطت ميتا النظارة القدرة على إجراء مكالمات فيديو دون استخدام اليدين عبر واتساب وماسنجر.