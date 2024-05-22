مراجعة شاملة لجهاز Redmi Pad Pro اللوحي الجديد من شاومي

تطلق شركة شاومي أجهزة لوحية من الفئة المتوسطة تتمتع بمواصفات قوية وتناسب ذوي الدخل المحدود، وأحدث جهاز لوحي أطلقته الشركة هو Redmi Pad Pro الذي يضم شاشة كبيرة تأتي بمقاس قدره 12.1 بوصة، ويحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 10000 ميلّي أمبير في الساعة، ويأتي في هيكل مصنوع من الألمنيوم.

يضم هذا الجهاز اللوحي مقبسًا لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم، ويدعم زيادة ذاكرة التخزين الداخلية عبر بطاقة الذاكرة الخارجية، ويُباع بسعر متوسط يقل عن 400 دولار.

فإذا كنت تفكر في شراء جهاز لوحي يضم شاشة كبيرة ويمكنه أداء المهام اليومية السهلة والمتوسطة بسلاسة ويُباع بسعر متوسط، فيمكنك التفكير في جهاز Redmi Pad Pro اللوحي الجديد من شاومي، وستساعدك المراجعة التالية في تعرّف جميع مواصفاته ومزاياه لتتمكن من اتخاذ القرار النهائي:

التصميم:

يتشابه تصميم Redmi Pad Pro مع تصميم سلسلة هواتف Xiaomi 12؛ إذ يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وتأتي العدسات مرتبة بنحو رأسي وكل عدسة محاطة بإطار بارز منفصل عن إطار العدسة الأخرى.

يأتي هذا الجهاز اللوحي في هيكل مصنوع من الألمنيوم، ويزن 571 جرامًا، وتبلغ أبعاده 280 × 181.9 × 7.5 ملم، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الرمادي، والأخضر (Mint Green)، والأزرق (Ocean Blue).

يحتوي جهاز Redmi Pad Pro على مقبس لسماعة الرأس بمقاس قدره 3.5 ملم، ويتضمن أربعة مكبرات صوت، كما يضم فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية (MicroSD) تتيح لك زيادة ذاكرة التخزين حتى سعة قدرها واحد تيرابايت ونصف.

الشاشة:

يضم جهاز Redmi Pad Pro شاشة من نوع (IPS LCD) بمقاس قدره 12.1 بوصة وهي مثالية لبث المحتوى بفضل حجمها الكبير ودقتها العالية ومعدل التحديث المرتفع؛ إذ تمتاز بدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل، وتدعم تقنية Dolby Vision، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

تأتي الشاشة مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass 3 لحمايتها من الخدوش. وفيما يتعلق بالسطوع فهو ليس مرتفعًا كثيرًا؛ إذ يبلغ أقصاه 600 شمعة في المتر المربع.

تُعدّ الأجهزة اللوحية الكبيرة الحجم مثل جهاز Redmi Pad Pro مناسبة للقراءة، ولتعزيز تجربة القراءة في هذا الجهاز أضافت شاومي وضعًا يُسمى وضع القراءة (Reading mode) الذي يتيح لك تغيير شدة الألوان، أو التبديل إلى شاشة أحادية اللون؛ مما يحسّن تجربة قراءة الكتب الإلكترونية.

الكاميرا:

يضم جهاز Redmi Pad Pro اللوحي كاميرا خلفية أحادية العدسة تأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا، كما تدعم وضع التصوير الليلي، ويمكن لهذه الكاميرا التقاط صور جيدة في النهار، لكنها ليست عالية الجودة.

وأما الكاميرا الأمامية فهي أحادية العدسة وتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا.

المعالج والأداء:

يعمل جهاز Redmi Pad Pro بمعالج (Snapdragon 7s Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. ومع أن هذا المعالج جيد بما يكفي لمعالجة المهام اليومية السهلة والمتوسطة، فإنه ليس قويًا جدًا، وقد تواجه تأخرًا في بعض الأحيان في أثناء القيام ببعض المهام العادية مثل: تصفح الإنترنت أو التنقل بين التطبيقات.

يعمل هذا الجهاز بنظام HyperOS 1.0.3.0 المستند إلى نظام أندرويد 14، وسيحصل على تحديثين لنظام التشغيل، وثلاث سنوات من التحديثات الأمنية.

عند البدء باستخدام هذا الجهاز اللوحي ستلاحظ أنه يتضمن معظم المزايا المتوفرة في هواتف شاومي، ولا يتضمن العديد من المزايا الخاصة بالأجهزة اللوحية، كمزايا تعدد المهام وغيرها.

البطارية والشحن:

يحتوي Redmi Pad Pro على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 10000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 33 واطًا، ويحتاج شحن هذا الجهاز بالكامل إلى ساعتين.

تمتاز بطارية هذا الجهاز اللوحي بالعمر الطويل؛ إذ تستمر بالعمل لمدة تصل إلى 12 ساعة.

السعر:

يُباع جهاز Redmi Pad Pro الجديد من شاومي بسعر يبدأ من 249 يورو.

هل يستحق الشراء؟

نعم، يناسب هذا الجهاز فئة معينة من المستخدمين؛ إذ يُعدّ مناسبًا لمن يبحثون عن جهاز لوحي يضم شاشة كبيرة، ويتمتع بالعمر الطويل للبطارية، ويُباع بسعر متوسط، ويرغبون في استخدامه لأداء المهام السهلة والمتوسطة كتصفح الإنترنت، وبث المحتوى المرئي، وتحرير المستندات.

إليك المواصفات الكاملة لجهاز Redmi Pad Pro الجديد من شاومي:

Redmi Pad Pro المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 7s Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (IPS LCD) بقياس قدره 12.1 بوصة. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 6 أو 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. دعم بطاقة microSD يدعم. الاتصال شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الرمادي، والأزرق، والأخضر. نظام التشغيل HyperOS المعتمد على أندرويد 14. الوزن 571 جرامًا. السعر يبدأ من 249 يورو.