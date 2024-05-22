مايكروسوفت تهدف إلى جذب مطوري الذكاء الاصطناعي

أطلقت مايكروسوفت مجموعة من أجهزة حواسيب +Copilot المتضمنة مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة المضمنة مباشرةً في نظام التشغيل ويندوز 11.

وتمتلك الشركة الآن أكثر من 40 نموذج ذكاء اصطناعي تعمل عبر نظام التشغيل ويندوز 11 بفضل Windows Copilot Runtime الجديد الذي يسمح للمطورين أيضًا باستخدام هذه النماذج لتطبيقاتهم.

وفي مؤتمرها السنوي للمطورين، قدمت مايكروسوفت الكثير من التفاصيل بخصوص كيفية عمل Windows Copilot Runtime.

ويتضمن Windows Copilot Runtime مكتبة من واجهات برمجة التطبيقات التي يمكن للمطورين الاستفادة منها لتطبيقاتهم، مع أطر عمل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الأدوات المصممة للمطورين لإطلاق نماذجهم عبر الجهاز لنظام التشغيل ويندوز.

ويتضمن Windows Copilot Runtime مكتبة Windows Copilot، وهي مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات التي تأتي مع ويندوز ويمكن للمطورين الاستفادة منها لتطبيقاتهم، مع أطر عمل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الأدوات المصممة لمساعدة المطورين في جلب نماذجهم عبر الجهاز إلى ويندوز.

وقال بافان دافولوري، رئيس قسم ويندوز والأجهزة في مايكروسوفت: “تتكون مكتبة Windows Copilot من واجهات برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجاهزة للاستخدام، مثل Studio Effects و Live Captions Translations و OCR و Recall with User Activity و Phi Silica”.

ويستطيع المطورون استخدام مكتبة Windows Copilot لإدماج أشياء، مثل Studio Effects والمرشحات وتمويه الصورة والمزايا الأخرى، في تطبيقاتهم.

وتضيف ميتا تأثيرات Windows Studio إلى واتساب، لذلك قد تحصل على مزايا، مثل طمس الخلفية والتواصل البصري، أثناء مكالمات الفيديو.

كما يمكن للمطورين استخدام Live Captions وميزة الترجمة الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر إضافة القليل من التعليمات البرمجية أو دون تعليمات برمجية.

وعرضت مايكروسوفت ميزة الذكاء الاصطناعي Recall، مما يسمح لأجهزة حواسيب +Copilot بتوثيق وتخزين كل ما تفعله عبر جهازك حتى تتمكن من تذكر الذكريات والبحث خلال جدول زمني.

وتعتمد هذه الميزة على مؤشر Windows Semantic الجديد الذي يخزن هذه البيانات محليًا، وتخطط مايكروسوفت للسماح للمطورين ببناء شيء مماثل.

ويستطيع المطورون تحسين ميزة Recall الجديدة لنظام التشغيل ويندوز عن طريق إضافة معلومات سياقية إلى تطبيقاتهم التي تغذي قاعدة البيانات المشغلة لهذه الميزة.

وقال دافولوري: “يساعد هذا التكامل المستخدمين في استئناف العمل من المكان الذي توقفوا فيه في تطبيقك، مما يؤدي إلى تحسين التفاعل مع التطبيق والانتقال السلس للمستخدمين بين ويندوز وتطبيقك”.

وتعد هذه التحسينات داخل ويندوز بمنزلة الخطوات الأولى للمطورين من أجل توفير تطبيقات ذكاء اصطناعي إضافية، إلى جانب أنظمتها الجديدة العاملة بمعمارية Arm ووحدات المعالجة العصبونية القادمة قريبًا من إنتل و AMD.

وتبني مايكروسوفت المنصة للمطورين من أجل إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي لنظام التشغيل ويندوز، وتعتمد على هذه التحسينات بصفتها جزءًا مهمًا من العقد القادم من تطوير ويندوز.