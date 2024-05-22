مايكروسوفت تجلب تطبيقات ويندوز إلى المجال الثلاثي الأبعاد

أعلنت مايكروسوفت خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين أنها تجلب تطبيقات ويندوز الحجمية Windows Volumetric إلى نظارة كويست من ميتا، ووصفت الشركة هذا الأمر بأنه طريقة لتوسيع تطبيقات ويندوز إلى المجال الثلاثي الأبعاد.

وقال بافان دافولوري، رئيس قسم ويندوز والأجهزة في الشركة: “نعمل على تعميق شراكتنا مع ميتا لجعل ويندوز تجربة متميزة عبر أجهزة كويست”.

وتستطيع إرسال سطح مكتب ويندوز وألعاب الواقع الافتراضي إلى نظارة كويست، مع أن مايكروسوفت تريد جعل ويندوز قادرًا على إرسال التطبيقات الثلاثية الأبعاد والكائنات الرقمية إلى نظارة الرأس.

وقدمت الشركة عرضًا رقميًا ثلاثي الأبعاد لذراع تحكم إكس بوكس من منظور نظارة الرأس كويست 3 من ميتا، مما حولها إلى كائن رقمي يمكنك التعامل معه بيديك.

وأوضحت مايكروسوفت أنها تهدف إلى تغيير طريقة العمل من خلال جلب Windows 365 والحاسوب الشخصي المحلي إلى كويست، مما يسمح للمطورين بإحضار تطبيقات ويندوز بسهولة إلى الواقع الممتد.

يقول دافولوري: “يحصل المطورون على إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الحجمية. تعد هذه مجرد واحدة من الطرق العديدة لتوسيع نطاق وصولك من خلال نظام ويندوز البيئي”.

وعقدت مايكروسوفت في شهر أبريل شراكة مع ميتا لإصدار نسخة من نظارة كويست بنمط إكس بوكس، وجلبت Xbox Cloud Gaming وتطبيقات أوفيس إلى كويست في شهر ديسمبر الماضي.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي توسع فيها مايكروسوفت نطاقها ليشمل الواقع الممتد، إذ طرحت منصة Windows Mixed Reality في عام 2017، وتضمنت دعمًا لخطها من نظارات الواقع الافتراضي، مع أن الشركة أوقفت المنصة في أواخر عام 2023.

ولا تزال المعلومات ضئيلة، لذلك ليس هناك ما يوضح كيف قد تتطور هذه الشراكة إلى ما هو أبعد من السماح للمطورين بالوصول إليها.

ويتغير مشهد الواقع الممتد بسرعة إلى حد ما مع إعلان ميتا في الشهر الماضي فتح نظام تشغيل نظارة كويست أمام مصنعي الأجهزة التابعين لجهات خارجية أول مرة، ويشمل ذلك أسوس ولينوفو وإكس بوكس.

وفي الوقت نفسه، تستعد جوجل وسامسونج لإطلاق نظارة واقع ممتد، مما يعني عودة سامسونج إلى مجال نظارات الواقع الممتد، كما يتيح لشركة جوجل أول فرصة لها منذ Daydream لإصدار نظام تشغيل للواقع الممتد يستند إلى نظام التشغيل أندرويد.