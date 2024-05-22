مايكروسوفت تتيح ميزة ترجمة مقاطع الفيديو ودبلجتها في إيدج

أعلنت شركة مايكروسوفت مجموعة من المزايا الجديدة لمتصفح الإنترنت إيدج Edge، ومنها ميزة ترجمة مقاطع الفيديو ودبلجتها، وتحسينات أمنية ضد الثغرات الأمنية وتسريب البيانات.

وتهدف الشركة إلى توفير ميزة الترجمة الفورية لمقاطع الفيديو مع إمكانية دبلجتها أيضًا اعتمادًا على آليات الذكاء الاصطناعي من أجل مساعدة المستخدمين في تجاوز حاجز اللغة والاستمتاع بالمحتوى المتاح بلغات غير لغتهم الأصلية.

وستعمل هذه الميزة عبر مواقع متعددة لتقديم الدبلجة الصوتية أو الترجمة النصية في الوقت الفعلي. ووفقًا لمايكروسوفت، ستكون الدبلجة والترجمة النصية الفورية متاحة على منصات مشاركة الفيديو المختلفة، ومنها يوتيوب ومنصة البرامج التدريبية كورسيرا ومنصة التوظيف والتعلم لينكدإن بالإضافة إلى منصات إخبارية أخرى مثل بلومبرغ ورويترز.

وتدعم تلك الميزة في الوقت الحالي الترجمة من الإسبانية إلى الإنجليزية، ومن الإنجليزية إلى الألمانية والهندية والإيطالية والإسبانية، مع خطط لإضافة المزيد من اللغات في التحديثات المستقبلية.

وفيما يتعلق بإصدار متصفح إيدج الموجه للشركات والمؤسسات، قالت مايكروسوفت إنه سيحصل على مزايا جديدة من أجل حماية البيانات داخل الشركات ومنع التسريبات والحماية من الثغرات الأمنية.

كما سيشهد المتصفح إدخال سياسات جديدة لمنع أخذ لقطات الشاشة من المواقع الحساسة أو المحمية بحلول الشهر المقبل، وستُطبق سياسة منع لقطات الشاشة في المنصات التابعة لمايكروسوفت لحماية المؤسسات التي ترغب في منع تسريب بياناتها.

وستمنح مايكروسوفت مديري تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات القدرة على تحديث كافة إصدارات إيدج، وتُعد هذه الخطوة مهمة في ظل التحديثات الأمنية المتعددة التي يتلقاها المتصفح أسبوعيًا لمواجهة الثغرات الأمنية المستغلة.

وسيتمكن المديرون المتخصصون من رؤية إصدارات إيدج القديمة، واتخاذ إجراءات مثل إجبار إعادة التشغيل وتثبيت التحديثات وتفعيل التحديثات التلقائية وإمكانية تفعيل مزايا معينة أو تعطيلها، بالإضافة إلى إمكانية تطبيق سياسة منع لقطات الشاشة عند توفرها.

وفي وقت سابق كانت مايكروسوفت قد أضافت إلى المتصفح إمكانية تلخيص مقاطع الفيديو في يوتيوب، وهي ميزة تعمل بالفعل مع بعض المقاطع المنشورة في المنصة.