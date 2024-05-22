سامسونج تعتزم طرح خاتمها الذكي مع اشتراك شهري

تعتزم سامسونج طرح خاتمها الذكي Galaxy Ring بسعر يتراوح بين 300 دولار و 350 دولارًا، كما قد يأتي أيضًا مع اشتراك شهري قدره 10 دولارات أو أقل بعد أن أصبح هذا الأمر شائعًا للتكنولوجيا القابلة للارتداء.

وكشفت الشركة عن خاتمها الذكي Galaxy Ring في شهر فبراير، مع أن ذلك الكشف كان مجرد إعلان تشويقي، إذ لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه عن هذا الخاتم الذكي.

وفي حال صدقت المعلومات الجديدة، فإن ذلك يعني أن العملاقة الكورية الجنوبية تتطلع في الغالب إلى السير مع اتجاهات السوق بدلًا من مخالفتها.

وليس من الواضح إذا كان هذا الاشتراك الشهري إلزاميًا أم أنه مجرد شيء يقدم تجربة محسنة.

وألمح هون باك، نائب رئيس سامسونج، إلى الاشتراك الشهري في مقابلة مع CNBC عند الكشف عن الخاتم الذكي.

وفي الوقت الحالي، يأتي الخاتم الذكي Oura Ring Gen 3 بسعر يبدأ من 300 دولار، في حين يبدأ سعر إصدار Horizon الدائري بالكامل من 350 دولارًا.

ويمكنك شراء الخاتم بصفته جهازًا مستقلًا، مع أن الغالبية العظمى من مزاياه محمية بنظام الاشتراك المدفوع مقابل 6 دولارات شهريًا أو 70 دولارًا سنويًا.

كما يوجد أيضًا الخاتم الذكي Ultrahuman Ring Air بسعر قدره 350 دولارًا، والخاتم الذكي RingConn Smart Ring بسعر قدره 280 دولارًا، والخاتم الذكي Circular Ring بسعر قدره 280 دولارًا، والخاتم الذكي Evie Ring بسعر قدره 270 دولارًا.

ووفقًا لشركة Oura، فإن الاشتراك الشهري يهدف جزئيًا إلى تمويل البحث العلمي المستمر للشركة وأن مبيعات الأجهزة لمرة واحدة لن تفي بالغرض.

ولم تقدم سامسونج بعد اشتراكًا صحيًا للأجهزة القابلة للارتداء، مع أن المنافسين فعلوا ذلك، إذ تُوفِّر جوجل خدمة فيتبيت بريميوم Fitbit Premium لمجموعة Pixel Watch، وهي تكلف 10 دولارات شهريًا.

كما تمتلك آبل خدمة فيتنس بلس Fitness Plus، وهي تكلف 10 دولارات شهريًا وتتيح الوصول إلى دروس التمارين المسجلة سابقًا المتكاملة مع ساعتها الذكية Apple Watch أو هاتف آيفون.

ويبدو أن سامسونج تريد تأمين بعض الإيرادات المتكررة من خلال الخاتم الذكي، على غرار المنافسين.

وعلى عكس الشركات المصنعة للخواتم الذكية، تمتلك سامسونج نظامًا بيئيًا للأدوات القابلة للارتداء، ويمكنها جمع الساعة الذكية مع الخاتم الذكي لإغراء المستخدمين الحاليين بالترقية.

ومن غير المعروف في الوقت الحالي ما الذي يتضمنه هذا الاشتراك الشهري أو إذا كان الاشتراك المجاني يكفي لمعظم مستخدمي الساعات الذكية الذين يرون الخاتم الذكي بصفته وسيلة مريحة لتتبع النوم.

وتفيد المعلومات بأن Galaxy Ring يتكامل مع Samsung Food، وهو تطبيق يوفر خطط وجبات واقتراحات نظام غذائي مفصلة بالاعتماد على البيانات الواردة من Galaxy Ring.