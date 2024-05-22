ديل تعلن حواسيب محمولة جديدة بمعالجات كوالكوم

أعلنت شركة ديل مجموعة جديدة من أجهزة الحاسوب المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز 11 والتي تحمل معالج سنابدراجون إكس من كوالكوم ضمن فئة الحواسيب المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يُطلق عليها اسم “كوبايلوت بلس“.

ومن أبرز الأجهزة التي أعلنتها ديل الحاسوب المحمول XPS 13 المزود بمعالج سنابدراجون إكس إيليت. كما تُقدم نسخة أخرى أقل ثمنًا بمعالج سنابدراجون إكس بلس ستكون متاحة في الصين فقط.

ويأتي حاسوب ديل XPS 13 بعدة خيارات للشاشة، إذ يمكن الحصول على الجهاز بشاشة من نوع OLED أو LCD بدقة مختلفة، ومع وجود خاصية اللمس أو دونها، علمًا بأن قياس الشاشة في كافة الإصدارات يبلغ 13.4 إنشًا.

ويقدم الجهاز ذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 2 تيرابايت، كما تعد الشركة بتوفير نسخة أخرى في وقت لاحق بمساحة تخزين داخلية قدرها 4 تيرابايت.

ويدعم الحاسوب الاتصال بشبكات الواي فاي 7 والبلوتوث 5.4، ويحتوي على كاميرا ويب بدقة قدرها 1080 بكسلًا، وتزعم الشركة أن البطارية يمكنها الصمود حتى يوم كامل من الاستخدام، ويبلغ وزن الجهاز 1.1 كيلوجرام فقط.

وستطرح الشركة حاسوب Dell XPS 13 بسعر يبدأ من 1300 دولار أمريكي.

وفي سياق متصل، كشفت ديل عن الحاسوب المحمول Inspiron 14 Plus المزود بمعالج سنابدراجون إكس بلس، وسيكون متاحًا بسعر يبدأ من 1100 دولار أمريكي.

ويضم الجهاز شاشة قياسها 14 إنشًا بدقة قدرها 2560 × 1600 بكسل، وذاكرة عشوائية حجمها 16 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها 512 جيجابايت، ويبلغ وزن الجهاز 1.4 كيلوجرام.

ومن المقرر أن تطلق ديل أيضًا الحاسوب المحمول Latitude 5455 بمعالج سنابدراجون إكس بلس، والحاسوب المحمول Latitude 7455 بمعالج سنابدراجون إكس بلس وإيليت في وقت لاحق من العام الجاري.