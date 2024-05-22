أوبو تطلق هاتفها الذكي Realme GT 6T

أعادت أوبو إطلاق إطلاق سلسلة Realme GT رسميًا في الأسواق الخارجية، بدءًا من الهند مع ظهور GT 6T أول مرة.

ويتطابق الهاتف أساسًا مع هاتف GT Neo6 SE، مع أنه يوفر سرعات شحن مرتفعة.

ويحتوي هاتف أوبو شاشة من نوع 8T LTPO AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 2780×1264 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وتعتيم PWM العالي التردد وذروة سطوع تصل إلى 6000 شمعة في المتر المربع مع طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass Victus 2.

ويعمل الهاتف بمجموعة الشرائح Snapdragon 7+ Gen 3 مع وحدة معالجة الرسوميات Adreno 732.

وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 قدرها 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت.

ويوجد نظام تبريد مكون من 9 طبقات يشتمل غرفة بخار مزدوجة مقساة ثلاثية الأبعاد بمساحة قدرها 10014 ملم مربع.

ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Realme UI 5 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14، وقد وعدت أوبو بما يصل إلى 3 تحديثات لنظام أندرويد و 4 سنوات من التحديثات الأمنية.

ويحتوي الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بعدسة أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر LYT-600 من سوني وميزة تثبيت الصورة بصريًا وفتحة عدسة قدرها f/1.88، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل بزاوية قدرها 112 درجة مع فتحة عدسة قدرها f/2.2، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع مستشعر IMX615 من سوني وفتحة عدسة قدرها f/2.45.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع SuperVOOC بقوة قدرها 120 واطًا، ويمكنه شحن ما يصل إلى 50 في المئة خلال 10 دقائق.

وتشمل المزايا الأخرى مستشعرًا لبصمة الإصبع تحت الشاشة ومقاومة الغبار والماء وفقًا لمعيار IP65 مع مكبرات صوت استريو وصوت عالي الدقة.

وتقول أوبو إن الهاتف يمكنه الحفاظ على صحة البطارية بنسبة تزيد على 80 في المئة حتى بعد 1600 دورة شحن أو 4 سنوات من الاستخدام. وقالت الشركة إن الهاتف يحصل على مزايا الذكاء الاصطناعي في التحديث.

ويأتي هاتف Realme GT 6T بسعر قدره 370 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، و 400 دولار لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 430 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 480 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت.