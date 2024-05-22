أمور تنبغي مراعاتها قبل شراء كاميرات الأمان المنزلية الذكية

كاميرات الأمان المنزلية الذكية هي إضافة مهمة لأي منزل ذكي، كما تُعدّ من أبرز الأجهزة المنزلية الذكية التي يمكنك استخدامها، فهي تساعد في الحفاظ على أمان المنزل، وتساعدك في مراقبة ما يحصل في منزلك من بُعد.

يتوفر في الوقت الحالي العديد من كاميرات الأمان المنزلية الذكية المتفاوتة في المواصفات والسعر، فبعضها مصمم للتصوير الخارجي وبعضها مصمم للتصوير الداخلي، وبعضها يوفر مزايا متقدمة فيما يتعلق بجودة التصوير وكيفية التحكم في الكاميرا.

فإذا كنت تفكر في البدء باستخدام كاميرا أمان منزلية، هناك بعض الأمور التي تنبغي مراعاتها قبل الشراء، وسنوضح أبرزها فيما يلي:

1- التوافق مع نظام المنزل الذكي:

من أهم الأمور التي تنبغي مراعاتها قبل شراء كاميرا أمان منزلية التحقق من أن الكاميرا متوافقة مع نظام المنزل الذكي الذي تستخدمه.

على سبيل المثال: إذا كنت تستخدم أجهزة أمازون Echo الذكية المتوافقة مع أليكسا فيجب أن تكون الكاميرا متوافقة مع هذه الأجهزة، ولن تناسبك الكاميرات التي تعمل فقط مع نظام HomeKit من آبل.

وإذا كانت الكاميرا الذكية أول جهاز منزلي ذكي تستخدمه، فعليك اختيار النظام المناسب لك من أنظمة المنزل الذكي الثلاثة الرئيسية، وتشمل: Amazon Alexa و Google Home و Apple HomeKit، ثم اختر كاميرا متوافقة مع النظام الذي اخترته، وينبغي مراعاة نوع النظام عند شراء أي جهاز منزلي ذكي آخر بعد الكاميرا.

2- القدرة على العمل في خارج المنزل:

هناك نوعان رئيسيان من كاميرات الأمان المنزلية، النوع الأول يُمكن استخدامه فقط في داخل المنزل، والنوع الآخر مصمم للاستخدام في الخارج ويمكنه تحمل الأمطار والغبار والأتربة والتغييرات في درجات الحرارة.

عادةً تكون الكاميرات الخارجية أغلى من الداخلية؛ لأنها تحتوي على مزايا أكثر من النوع الآخر لتتمكن من المراقبة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتحمل الظروف البيئية.

وقبل شراء كاميرا أمان منزلية، حدد المكان الذي ترغب في وضع الكاميرا فيه، إذا كان داخل المنزل أو خارجه، ثم اختر الكاميرا بناءً على ذلك.

3- حاجة الكاميرا إلى الشحن أم أنها معتمدة على الكهرباء:

من الفروق الرئيسية بين كاميرات الأمان المنزلية هو مصدر الطاقة؛ إذ تعتمد بعض الكاميرات على الكهرباء وتحتاج إلى الاتصال بمصدر كهرباء، وبعض الكاميرات تأتي مع بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن.

تمتاز الكاميرات التي تعمل بالبطارية بسهولة تثبيتها في أي مكان، لكنها بحاجة إلى إعادة الشحن بعد مرور مدة معينة تتراوح بين بضعة أسابيع وبضعة أشهر اعتمادًا على حجم الفيديو المُسّجل. وفي الغالب تُباع الكاميرات التي تحتوي على بطارية بسعر أغلى من الكاميرات المعتمدة على الكهرباء.

4- مجال رؤية الكاميرا:

من أهم المواصفات التي ينبغي البحث عنها عند شراء كاميرا أمان منزلية هو مجال الرؤية. ومجال الرؤية يعني المنطقة التي يمكن للكاميرا تصويرها؛ إذ يمكن للكاميرا ذات مجال رؤية قدره 180 درجة التقاط كل شيء حولها.

بعد تحديد المكان الذي تريد وضع الكاميرا فيه، ابحث عن كاميرا تدعم مجال رؤية يناسب الموقع الذي حددته. على سبيل المثال: إذا كنت ترغب في شراء كاميرا خارجية لمراقبة المنطقة المحيطة بمنزلك، فيجب أن يكون مجال الرؤية واسعًا لا يقل عن 180 درجة.

5- الحاجة إلى اشتراك شهري لمشاهدة مقاطع الفيديو المسجلة:

نظرًا إلى أن جميع كاميرات المنزل الذكي تتطلب شبكة واي فاي، فإن العديد من الخيارات الموجودة حاليًا في السوق تستخدم التخزين السحابي لتخزين مقاطع الفيديو المُسجلة، ويتطلب الوصول إلى هذه المقاطع المخزنة الاشتراك في خطة شهرية يتراوح سعرها بين 3 و 10 دولارات اعتمادًا على الشركة المُصنعة وكمية الكاميرات الموجودة في المنزل.

من المهم مراعاة هذا الأمر عند البحث عن كاميرا أمان منزلية، وإذا كنت لا ترغب في دفع رسوم اشتراك، فابحث عن الكاميرات التي لا تتطلب اشتراكًا، والتي تكون قادرة على تخزين مقاطع الفيديو مباشرة في ذاكرة تخزين داخلية أو عبر بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.