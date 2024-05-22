أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي في حواسيب Copilot Plus الجديدة

أعلنت مايكروسوفت في حدث Microsoft Build فئة حواسيب جديدة تسمى Copilot Plus، وهي حواسيب مدعومة بالذكاء الاصطناعي ستوفر للمستخدمين تجربة استخدام متقدمة تساعد في تعزيز سير العمل اليومي، وتتضمن مزايا جديدة لمساعدة المستخدمين في تسريع إنشاء المحتوى والحصول على تعليقات وترجمات فورية، والعثور على أي شيء في حواسيبهم بسهولة عبر الأوامر الصوتية.

ستكون هذه المزايا متاحة للاستخدام في حواسيب Copilot Plus بسهولة لجميع المُستخدمين، وستتضمن هذه الحواسيب زر Copilot على لوحة المفاتيح لتسهيل الوصول إلى المساعد الذكي.

وفيما يلي سنذكر أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي في حواسيب Copilot Plus:

1- دعم النموذج اللغوي GPT-4o:

أعلنت مايكروسوفت أن GPT-4o وهو أحدث نموذج لغوي من شركة OpenAI، سيأتي قريبًا إلى Copilot. وستتوفر إمكانات GPT-4o النصية والبصرية والصوتية من خلال Copilot في أحدث حواسيب مايكروسوفت.

عرضت مايكروسوفت مثالًا على الطريقة التي يمكن أن يساعد فيها روبوت Copilot المُحدّث المستخدمين في حواسيب Copilot Plus الجديدة، فقد عرضت لعبة Minecraft وكيف سأل اللاعب روبوت Copilot عن كيفية صنع السيف في اللعبة، وأظهرت التجربة قدرة الروبوت على رؤية ما يظهر على شاشة الحاسوب في أثناء تحرك شخصية المستخدم داخل اللعبة، وشرح الروبوت للمستخدم بالضبط ما يجب فعله لصنع السيف، والهروب والاختباء في مكان مناسب.

لا تقتصر حالات الاستخدام على الألعاب، لكن هذا المثال يوضح كيفية عمل نموذج الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط في حواسيب Copilot Plus.

2- مزية Recall لتسهيل البحث:

Recall هي مزية جديدة مدمجة في حواسيب Copilot Plus تسجل كل ما يظهر في شاشة حاسوبك وتستخدم الذكاء الاصطناعي لفهرسة أي معلومات حتى تتمكن من البحث عنها بسهولة لاحقًا.

وبدلًا من إدخال كلمة رئيسية في شريط البحث للعثور على بريد إلكتروني أو ملف أو موقع ويب، يمكن للمستخدمين فقط أن يطلبوا بصوتهم من Recall إظهار موقع ويب معين من سجل التصفح الخاص بهم.

تحفظ هذه المزية المحتوى الذي يظهر على الجهاز، لذلك لن ترسل أي تسجيل من تسجيلات الشاشة إلى وحدات التخزين السحابية حفاظًا على الخصوصية. وسيتمكن المستخدمون من ضبط الإعدادات الخاصة بهذه المزية لمنع تسجيل أشياء معينة وتحرير التسجيلات وعرضها وحذفها. وتقول مايكروسوفت إنها لن تستخدم البيانات المُسجلة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

3- مزية السحب والإسقاط في Copilot:

أضافت مايكروسوفت مزية السحب والإسقاط إلى Copilot المدمج في حواسيبها الجديدة ليتمكن المستخدم من سحب العناصر وإسقاطها في نافذة Copilot ليخبرهم بالمزيد عنها. على سبيل المثال: إذا رأيت صورة على الإنترنت، يمكنك سحبها وإسقاطها على نافذة Copilot وطلب منحك المزيد من المعلومات عن تلك الصورة.

4- مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى في حواسيب Copilot Plus:

إليك بعض مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى التي تدعمها حواسيب Copilot Plus:

مزية Cocreator في تطبيق الرسام:

تسمح مزية Cocreator المدمجة في تطبيق الرسام للمستخدمين بإنشاء وتحسين الصور لحظيًا بالذكاء الاصطناعي؛ إذ يمكن لمزية Cocreator توليد صور أو تحسين الصور الموجودة بناءً على المطالبات النصية التي يقدمها المستخدم.

مزية التعليقات التوضيحية المباشرة:

توفر مزية التعليقات التوضيحية المباشرة (Live captions) تعليقات توضيحية باللغة الإنجليزية لحظيًا لأي صوت يُشغله المستخدم في حاسوب Copilot Plus عبر جميع التطبيقات ومنصات المكالمات المرئية، ومنها: Microsoft Teams وزوم. وتدعم هذه المزية أكثر من 40 لغة وتعمل في الجهاز حتى في أثناء عدم الاتصال بالإنترنت.

مزية Restyle في تطبيق الصور:

يحتوي تطبيق الصور على مزية جديدة تُسمى Restyle لتحرير الصور ومقاطع الفيديو بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي؛ إذ تساعد هذه المزية في إزالة الخلفية من مقاطع الفيديو، وتصميم خلفية جديدة، وإنشاء صور جديدة، وغير ذلك.

مزايا لتحسين جودة الصوت والصورة في أثناء المكالمات المرئية:

ستتضمن حواسيب Copilot Plus الجديدة مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمى (Windows Studio Effects) لتحسين جودة الصوت والصورة في أثناء إجراء المكالمات المرئية وفي أثناء التسجيل الصوتي. وتشمل بعض المزايا الجديدة التأطير التلقائي، وتحسين ضبابية خلفية الصورة في وضع portrait، والتركيز الصوتي (voice focus) لتحسين جودة الصوت.