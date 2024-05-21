هاتف سوني Xperia 10 VI الجديد.. إليك المواصفات والسعر

أعلنت سوني قبل عدّة أيام هاتفها الذكي Xperia 10 VI الذي يندرج ضمن الفئة المتوسطة، ويأتي مع بعض التحسينات مقارنةً بالإصدار السابق Xperia 10 V. ويمتاز هذا الهاتف بتصميمه الأنيق ووزنه الخفيف، ويحتوي على بطارية كبيرة تتمتع بالعمر الطويل؛ إذ يمكن أن تستمر بالعمل لمدة تصل إلى يومين، كما يتضمن كاميرات تمتاز بمواصفات جيدة، وشاشة عالية الدقة.

وفيما يلي سنذكر جميع مواصفات هاتف سوني Xperia 10 VI الجديد:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف سوني Xperia 10 VI الجديد بتصميم أنيق يشبه تصميم الهاتف الرائد Xperia 1 VI، ويُعدّ هذا الهاتف من الهواتف الصغيرة الحجم ويمتاز بأنه خفيف الوزن لكنه سميك؛ إذ تبلغ أبعاد هذا الهاتف 155 × 68 × 8.3 ملم، ويبلغ وزنه 164 جرامًا.

يتوفر هاتف سوني بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأبيض، والأزرق، ويمتاز بأنه مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68؛ إذ يتحمل الغمر في عمق يصل إلى متر ونصف لمدة قدرها نصف ساعة.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتف سوني شاشة بمقاس قدره 6.1 بوصات، وتأتي من نوع (OLED)، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2520 بكسلًا، وهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Corning Gorilla Glass Victus) لحمايتها من الخدوش.

الكاميرا:

يضم هاتف سوني الجديد Xperia 10 VI كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسة الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، وأما العدسة الثانية فهي فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2. وأما الكاميرا الأمامية فهي واسعة وتأتي بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.0.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، تدعم الكاميرا الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وأما الكاميرا الأمامية فتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

المعالج والبطارية:

يعمل هاتف سوني Xperia 10 VI بمعالج (Snapdragon 6 Gen 1) من كوالكوم الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.2 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 710)، ويعمل هذا الهاتف بنظام أندرويد 14، وتَعد شركة سوني بثلاث سنوات من التحديثات الرئيسية لنظام التشغيل، مع أربع سنوات من التحديثات الأمنية.

يتوفر هاتف سوني الجديد بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت، ويدعم زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية (microSDXC).

يدعم هذا الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي ac، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC).

وفيما يتعلق بالبطارية والشحن، يحتوي هاتف سوني Xperia 10 VI الجديد على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن بقدرة تبلغ 30 واطًا، وتمتاز بالعمر الطويل؛ إذ تستمر بالعمل لمدة تصل إلى يومين.

السعر:

هاتف سوني Xperia 10 VI مُتاح للحجز الأولي بسعر قدره 349 يورو، وسيُطلق في الأسواق في شهر يونيو القادم.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف سوني Xperia 10 VI:

Sony Xperia 10 VI المعالج معالج كوالكوم ( Snapdragon 6 Gen 1 ) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. دعم بطاقة microSD يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي ac، وتقنية البلوتوث 5.2، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض، والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 14. الوزن 164 جرامًا. السعر 349 يورو.