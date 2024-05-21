مقارنة بين هاتفي Xperia 1 VI و Galaxy S24 Ultra

كشفت شركة سوني قبل عدة أيام عن هاتفها الرائد Xperia 1 VI الذي يأتي بمواصفات قوية، ويتنافس مع أفضل هواتف أندرويد الرائدة، مثل: هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra.

كلا الهاتفين يمتازان بأنهما يحتويان على كاميرات متطورة، وكلاهما من الهواتف الكبيرة الحجم والمناسبة لهواة التصوير، ويُباعان بأسعار متقاربة. ومع ذلك هناك الكثير من الفروق بينهما التي تنبغي معرفتها لتتمكن من اختيار الهاتف المناسب لك إذا كنت تفكر في شراء هاتف أندرويد جديد يتمتع بمواصفات قوية خاصة فيما يتعلق بالتصوير.

ولمساعدتك في الاختيار، سنوضح فيما يلي أبرز 5 فروق بين هاتفي Xperia 1 VI من سوني و Galaxy S24 Ultra من سامسونج:

1- يتفوق هاتف Galaxy S24 Ultra على هاتف سوني بدقة الكاميرات:

يضم هاتفا Xperia 1 VI و Galaxy S24 Ultra كاميرات متطورة قادرة على التقاط صور واضحة ومليئة بالتفاصيل وعالية الجودة في ظروف الإضاءة المختلفة، ومع ذلك يتفوق هاتف سامسونج على هاتف سوني بما يتعلق بدقة الكاميرات.

إذ يحتوي على كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.7، والثانية فائقة الاتساع تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/2.2، والثالثة عدسة مقربة Telephoto بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 3X، والرابعة عدسة مقربة (periscope telephoto) تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/3.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 5X، كما تدعم التقريب الرقمي (Digital Zoom) بمعدل قدره 100 مرة.

أما هاتف سوني Xperia 1 VI فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة وتأتي بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9، والثانية مقرّبة وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.3، والثالثة فائقة الاتساع، وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

وقد طوّرت سوني كاميرا التكبير في الهاتف مقارنةً بالإصدار السابق؛ إذ يبلغ البُعد البؤري في عدسة التكبير 170 ملم؛ مما يمنح الكاميرا قوة تكبير بصرية تبلغ 7x تقريبًا، وبذلك يُعدّ هاتف ‏Xperia 1 VI أقوى هاتف من ناحية القدرة على تكبير الصور بصريًا.

2- يُعدّ هاتف Xperia 1 VI أفضل من هاتف سامسونج للمصورين:

مع أن هاتف سامسونج يضم كاميرا خلفية رباعية العدسات وتمتاز بدقة أعلى من دقة الكاميرا الخلفية في هاتف سوني، فإن Sony Xperia 1 VI هو الهاتف الأفضل للمصورين مقارنةً بهاتف سامسونج.

يعود السبب في ذلك إلى أن سوني أضافت إلى هاتفها الرائد مجموعة من أوضاع التصوير المتطورة المدمجة في تطبيق الكاميرا التي يستخدمها المصورون للحصول على أفضل النتائج من نظام الكاميرا.

يقدم Samsung Galaxy S24 Ultra بعض الأوضاع المتطورة المناسبة للمصورين ولكن هاتف سوني يتفوق بذلك على هاتف سامسونج.

3- يدعم هاتف Galaxy S24 Ultra المساعد الذكي Galaxy AI:

من المزايا الرئيسية التي يتمتع بها هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra الرائد دعم المساعد الذكي Galaxy AI الذي يوفر مجموعة من المزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تُسهل إنجاز العديد من المهام باستخدام الهاتف. ومن أبرز هذه المزايا:

نسخ الملاحظات الصوتية.

الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية.

مجموعة من أدوات تحرير الصور.

يحتوي Xperia 1 VI أيضًا على مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتصوير لتحسين التباين والألوان والوضوح في الصور، بالإضافة إلى بعض المزايا الخاصة بتحسين جودة الصوت في أثناء اللعب.

4- يدعم هاتف Galaxy S24 Ultra تحديثات نظام التشغيل لمدة قدرها سبع سنوات:

من المجالات التي تفوقت بها شركة سامسونج على شركة سوني دعمها الطويل الأجل لتحديثات النظام لهاتف Galaxy S24 Ultra. ومع أن هواتف سامسونج السابقة حصلت على دعم لتحديثات نظام التشغيل مدة قدرها 5 سنوات وتحديثات أمنية مدة قدرها 4 سنوات، فقد عززت الشركة ذلك بدعم تحديثات نظام التشغيل والتحديثات الأمنية لمدة قدرها 7 سنوات لسلسلة S24. وهذا يعني أن هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra سيدعم تحديثات أندرويد حتى إصدار أندرويد 21.

وأما شركة سوني فقد وعدت بثلاث سنوات من التحديثات الأساسية لنظام التشغيل، وأربع سنوات من التحديثات الأمنية لهاتف Xperia 1 VI.

5- يُباع هاتف سوني بسعر أعلى من سعر هاتف سامسونج:

هاتف سوني Xperia 1 VI مُتاح للحجز الأولي بسعر يبدأ من 1400 دولار، وسيُطلق في الأسواق في شهر يونيو القادم. وأما هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra فيُباع بسعر يبدأ من 1300 دولار.

يمكنك تعرّف المواصفات الكاملة لهاتف سوني Xperia 1 VI في مقال: “هاتف سوني Xperia 1 VI الجديد.. إليك المواصفات والسعر“، كما يمكنك تعرّف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra في مقال: “مراجعة شاملة لهاتف Galaxy S24 Ultra الجديد من سامسونج“.