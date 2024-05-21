تُعدّ Huawei Watch Fit 3 أحدث ساعة ذكية تطلقها شركة هواوي، وتندرج ضمن الفئة المتوسطة، وقد حصلت هذه الساعة على مجموعة من التحديثات فيما يتعلق بالتصميم والمواصفات والمزايا.

تمتاز ساعة هواوي بتصميم أنيق، وتضم شاشة AMOLED عالية السطوع، وتدعم مجموعة كبيرة من مزايا تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية. كما تمتاز بالعمر الطويل للبطارية، وتُباع بسعر منخفض يقل عن 200 دولار.

تُعدّ هذه الساعة خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن ساعة ذكية تساعدهم في تتبع أهدافهم المتعلقة باللياقة البدنية، وتتبع المؤشرات الصحية وتُباع بسعر منخفض.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها هذه الساعة الذكية، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لساعة هواوي Watch Fit 3 الجديدة:

التصميم:

تأتي Watch Fit 3 في صندوق أبيض مع حزام مصنوع من السيليكون وكابل شحن من نوع USB-A، وتمتاز هذه الساعة بتصميم أنيق، وهي خفيفة الوزن ومريحة للارتداء، ويبلغ وزنها 26 جرامًا دون حزام.

وعند النظر إلى ساعة هواوي Watch Fit 3 الجديدة ستلاحظ أنها مشابهة جدًا للجيل الثاني من ساعة Apple Watch SE من ناحية التصميم.

تتوفر هذه الساعة بخمسة ألوان هي: الرمادي والأبيض والأخضر والوردي والأسود، وتمتاز بأنها مقاومة للماء وفقًا لمعيار 5ATM.

الشاشة:

تضم ساعة هواوي Watch Fit 3 شاشة من نوع AMOLED بمقاس قدره 1.82 بوصة وتمتاز بدقة قدرها 480 × 408 بكسلًا، وبسطوع مرتفع يصل إلى 1500 شمعة في المتر المربع يسمح لك بقراءة كل ما يظهر في الشاشة حتى تحت ضوء الشمس المباشر.

الأداء والمزايا الأساسية:

تعمل ساعة هواوي Watch Fit 3 بنظام التشغيل الخاص بشركة هواوي 4.2 Harmony OS، ويمكنها الاتصال بهواتف أندرويد وآيفون عبر تطبيق Huawei Health.

تمتاز هذه الساعة بواجهة سهلة الاستخدام، ويؤدي التمرير من الشاشة الرئيسية إلى الأعلى إلى الوصول إلى الإشعارات، والتمرير إلى الأسفل يأخذك إلى قائمة الإعدادات السريعة، والتمرير إلى الجهة اليُسرى يوصلك إلى المساعد الذكي، والتمرير إلى الجهة اليمنى يوصلك إلى قائمة تتضمن مجموعة من الأدوات التي يمكنك تخصيصها بالطريقة المناسبة لك.

يمكنك استخدام التاج الدوار للانتقال إلى قائمة التطبيقات الرئيسية وللعودة إلى الشاشة الرئيسية إذا كنت في أي مكان آخر، ويمكن ضبط الزر الموجود في الجهة السفلية من التاج للانتقال بسرعة إلى أي تطبيق تستخدمه كثيرًا.

وفيما يتعلق بالمزايا الأساسية، تأتي ساعة هواوي Watch Fit 3 الجديدة مع مجموعة واسعة من المزايا المُحسنة لتتبع النوم ومراقبة معدل ضربات القلب وتتبع اللياقة البدنية.

إذ تدعم Watch Fit 3 تقنيات TruSeen و TruSport و TruSleep من هواوي، وتساعد تقنية TruSeen في الحصول على قراءات أكثر دقة لمعدل ضربات القلب.

وأما تقنية TruSleep فتساعد في الحصول على معلومات مفصلة عن النوم، مثل: درجة النوم، والمؤشرات الحيوية في أثناء النوم، مثل: معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم ومعدل التنفس. وقد حصلت هذه التقنية على ترقية مقارنةً بالإصدار السابق الموجود في جميع ساعات هواوي الأخرى.

وأما TruSport فهي لتتبع اللياقة البدنية، وفي ساعة Watch Fit 3 الجديدة، تقدم هذه التقنية أربعة أوضاع جديدة، تشمل: كرة القدم وكرة السلة والبادل (padel) والرياضات الإلكترونية (e-sports)، بالإضافة إلى أكثر من 100 وضع رياضي تشمل الرياضات الداخلية والخارجية.

تطبيق Stay Fit الجديد:

أضافت هواوي إلى ساعتها الذكية تطبيق Stay Fit الجديد الذي يساعدك في التحكم في وزنك، ويتيح لك تحديد الوزن الذي ترغب في الوصول إليه وتسجيل وجباتك وتتبع السعرات الحرارية طوال اليوم. ويضيف هذا التطبيق تلقائيًا السعرات الحرارية المحروقة في أثناء ممارسة التمارين الرياضية لتسهيل تتبعها من تطبيق واحد.

البطارية والشحن:

تحتوي Huawei Watch Fit 3 على بطارية تبلغ سعتها 400 ميلّي أمبير في الساعة، وتستمر بالعمل لمدة تصل إلى 10 أيام، وتدعم الشحن السلكي، ويمكن شحنها بالكامل خلال ساعة، ولا تدعم الشحن اللاسلكي.

السعر:

تُباع ساعة هواوي Watch Fit 3 الجديدة بسعر قدره 579 ريالًا سعوديًا.