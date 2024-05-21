مايكروسوفت تعلن حاسوب سيرفيس لابتوب الجديد بمعالج من كوالكوم

أعلنت مايكروسوفت الجيل الجديد من حواسيب “سيرفيس لابتوب” المحمولة بمعالج كوالكوم سنابدراجون إكس الجديد، وزعمت الشركة أن الحاسوب الجديد يتفوق على الإصدار السابق على نحو واضح، وهو يُعد أول حاسوب من الشركة من فئة كوبايلوت بلس.

ويحمل حاسوب سيرفيس لابتوب الجديد شاشة قياسها 13.8 إنشًا و 15 إنشًا بدقة قدرها 2300 × 1536 بكسلًا و 2500 × 1664 بكسلًا على الترتيب مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ودعم تقنية HDR، ويلاحظ وجود زوايا دائرية للجهاز تتماشى مع تصميم نظام ويندوز 11 نفسه.

وتزعم مايكروسوفت أن أداء حاسوب “سيرفيس لابتوب” الجديد قد زاد بنسبة قدرها 86% مقارنة بالإصدار السابق الذي كان يعمل بمعالج إنتل، وستوفر مايكروسوفت الإصدار الأصغر من الجهاز بمعالج سنابدراجون إكس بلس أو إيليت، في حين سيكون الإصدار الأكبر متاحًا فقط بإصدار سنابدراجون إكس إيليت، مع ذاكرة عشوائية قدرها 16 أو 32 جيجابايت من نوع LPDDR5X.

وتحمل إصدارات “سيرفيس لابتوب” الجديدة بطارية يصل عمرها إلى 20 ساعة متواصلة من مشاهدة الفيديو في الإصدار الذي يحمل شاشة قياسها 13.8 إنشًا، في حين يصل عمر البطارية في الإصدار الأكبر بالشاشة البالغ قياسها 15 إنشًا إلى 22 ساعة متواصلة من مشاهدة الفيديو.

وتحمل أجهزة “سيرفيس لابتوب” الجديدة منفذي USB-C/USB4 من أجل الشحن ونقل البيانات والاتصال بالشاشات الخارجية وربط الملحقات، كما يوجد منفذ USB-A 3.1 ومنفذ 3.5 ملم لسماعات الرأس، بالإضافة إلى منفذ “سيرفيس كونكت” القديم.

وتدعم الإصدارات الجديدة من سيرفيس لابتوب الاتصال بشبكات واي فاي 7 وبلوتوث 5.4، كما تضم كاميرا ويب بدقة قدرها 1080 بكسلًا، وسماعتين خارجيتين تدعمان تقنية Dolby Atmos.

وتطرح مايكروسوفت الإصدار الأصغر من “سيرفيس لابتوب” بالشاشة البالغ قياسها 13.8 إنشًا بسعر قدره 1000 دولار أمريكي، في حين يبدأ سعر الإصدار الأكبر بالشاشة البالغ قياسها 15 إنشًا من 1300 دولار أمريكي، وتتيح مايكروسوفت تلك الإصدارات بعدة ألوان، منها الأزرق والذهبي والأسود والفضي.