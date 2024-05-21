مايكروسوفت تعلن حاسوب سيرفيس برو الجديد بمعالج متطور

أعلنت مايكروسوفت الجيل الجديد من الحاسوب الهجين سيرفيس برو Surface Pro، الذي يُعد أيضًا الإصدار الحادي عشر في السلسلة، ويتميز الجهاز بعدة تحسينات تشمل إضافة شاشة من نوع أولد وكاميرا بدقة قدرها 1440 بكسلًا ودعم الاتصال بشبكات واي فاي 7 مع خيار إضافي للاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

وتوفر مايكروسوفت الجهاز بشاشة أولد لأول مرة تطلق عليها اسم PixelSense Flow بقياس قدره 13 بوصة ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ودقة تبلغ 2880 × 1920 بكسلًا، وهي محمية بزجاج غوريلا جلاس 5.

وتوفر أيضًا مايكروسوفت إصدارًا آخر بشاشة عادية من نوع IPS LCD، ويتطلب الحصول على الإصدار الذي يحمل شاشة من نوع أولد دفع 1500 دولار على الأقل، في حين يبدأ سعر النسخة الأساسية المزودة بشاشة من نوع LCD من 1000 دولار.

ويتوفر جهاز سيرفيس برو الجديد بخيارين فيما يتعلق بالمعالج، إذ يمكن للمستخدمين الحصول على الجهاز بمعالج سنابدراجون إكس من فئة بلس أو إيليت مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجابايت.

ووفقًا لمايكروسوفت، فإن هذه المعالجات تجعل الجهاز أسرع بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بالإصدار السابق، وسعات تخزينية مختلفة تصل إلى تيرابايت.

ويدعم جهاز سيرفيس برو الجديد الاتصال بشبكات واي فاي 7 وبلوتوث 5.4، وستوفر مايكروسوفت نسخة أخرى تدعم شبكات الجيل الخامس 5G في وقت لاحق من عام 2024.

ويتضمن الجهاز لوحة مفاتيح جديدة تُسمى “Flex Keyboard” وهي تعمل لاسلكيًا، ما يعني إمكانية فصلها عن الشاشة، وتحويل الحاسوب إلى جهاز لوحي حسب الحاجة، وتتميز لوحة المفاتيح بطبقات إضافية من ألياف الكربون لتعزيز الثبات والمتانة، ولوحة لمس قابلة للتخصيص، ومساحة مدمجة لتخزين القلم المرفق وشحنه.

ويتوفر جهاز Surface Pro الجديد بأربعة ألوان، هي الأسود والبلاتيني والذهبي والأزرق. ويمكن للمستخدمين الآن طلب الجهاز من متجر مايكروسوفت الرسمي، كما سيتُاح في المزيد من الأسواق حول العالم خلال الآونة المقبلة.