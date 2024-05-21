مايكروسوفت تجلب أداة ذكاء اصطناعي إلى الرسام

قدمت مايكروسوفت Cocreator، وهي ميزة جديدة تصل إلى تطبيق الرسام من أجل منحه إمكانات جديدة لتوليد الصور.

ومدعومة بالخوارزميات القائمة على نماذج الانتشار، تستطيع Cocreator توليد صور بناءً على المطالبات النصية بالإضافة إلى رسومات الشعار المبتكرة في تطبيق الرسام.

وتعمل هذه الأداة المبتكرة على تسخير الخوارزميات لصياغة مرئيات من الإشارات والرسومات النصية التي يقدمها المستخدم.

وجربت الشركة توليد صور الذكاء الاصطناعي في برنامج الرسام لمدة من الوقت، وكانت الإصدارات المبكرة من Cocreator متاحة سابقًا للمطورين والمستخدمين المشتركين في برنامج ويندوز إنسايدر منذ الخريف.

ومع طرح أجهزة حواسيب +CoPilot، أصبحت هذه الميزة رسمية الآن، ومتاحة على نطاق واسع.

وخلال عرض توضيحي في حدث Surface، عرضت مايكروسوفت كيف تدمج Cocreator رسوماتك مع المطالبات النصية لتوليد صورة.

وزودت مايكروسوفت Cocreator بشريط التمرير الإبداعي، مما يمنح المستخدمين القدرة على تحديد مستوى تدخل الذكاء الاصطناعي في عملية الإنشاء.

وتؤكد مايكروسوفت أن هذا الاستخدام الجماعي للرسومات والتلميحات النصية يؤدي إلى تبسيط عملية التحرير ويوفر نتائج دقيقة مقارنةً بنماذج تحويل النص إلى صورة المنافسة، مثل DALL-E.

ومن خلال تمكين المستخدمين من تصور أفكارهم بسلاسة ودقة، تستعد Cocreator لتصبح أداة أساسية للفنانين المبتدئين والمحترفين على حد سواء.

وتعد أدوات، مثل Cocreator من مايكروسوفت، مهمة لأنها تمثل تحولًا في كيفية تعاون البشر والآلات في العمليات الإبداعية.

وتقليديًا، كان ينظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنه وسيلة لأتمتة المهام، مع أن الذكاء الاصطناعي أصبح الآن يعمل بصفته شريكًا في تعزيز الإبداع البشري بفضل مزايا، مثل Cocreator.

ويعد التحدي الرئيسي في توليد فن الذكاء الاصطناعي في القلق الأخلاقي بخصوص الأصالة واحتمال فقدان الوظائف للفنانين من البشر.

ومع ازدياد قدرة الذكاء الاصطناعي، هناك أيضًا مخاوف بخصوص حقوق التأليف وحقوق الملكية الفكرية، وخاصة عندما يولد الذكاء الاصطناعي صورًا قد تشبه الأعمال الفنية أو الأنماط الموجودة.