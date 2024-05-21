مايكروسوفت تتحدى ماك بوك آير بحاسوب سيرفيس برو

زعمت مايكروسوفت أن حاسوبها المحمول الجديد “سيرفيس برو” الذي يحمل معالج سنابدراجون إكس إيليت يتفوق على حاسوب ماك بوك آير من آبل بمعالج M3.

وقالت الشركة في موادها التسويقية إن جهاز سيرفيس برو يتمتع بقوة معالجة أفضل وعمر بطارية أطول من منافسه.

ويحمل جهاز ماك بوك آير معالج M3 الذي يضم 8 نوى للمعالج الرئيسي مع وحدة معالجة رسوميات تضم 10 نوى، في حين يعمل جهاز سيرفيس برو بمعالج سنابدراجون إكس إيليت المبني على معمارية ARM، وهو يضم 12 نواة ووحدة معالجة رسوميات تضم 10 نويات، وهو يوفر أداءً أفضل بنسبة قدرها 58% في اختبار النوى المتعددة، وفقًا لما أعلنته مايكروسوفت.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، يدعم الجهاز تصفح الويب لمدة تصل إلى 15 ساعة أو تشغيل الفيديو لمدة تصل إلى 22 ساعة، في حين يقدم ماك بوك آير المنافس مدة تصفح الويب نفسها، ولكنه يشغل مقاطع الفيديو حتى 18 ساعة فقط.

وخلال حدثها الأخير، قدمت مايكروسوفت العديد من العروض التوضيحية لوسائل الإعلام أظهرت من خلالها تفوق سيرفيس برو على ماك بوك آير في العديد من المقارنات.

وواجهت حواسيب ويندوز العديد من التحديات في منافسة الحواسيب العاملة بمعالجات آبل سيليكون في السنوات الأخيرة، لكن معالجات كوالكوم الجديدة تجعلها تقترب من تحقيق التكافؤ.

ويُعد سيرفيس برو حاسوبًا محمولًا هجينًا يعمل بنظام ويندوز 11، ويتوفر بإصدار يحمل شاشة أولد مميزة، وهو خفيف الوزن، ويدعم الاتصال بشبكات الواي فاي 7، كما يحتوي على قدرات متقدمة للذكاء الاصطناعي بفضل وحدة المعالجة العصبية المتطورة المدمجة.

ويبدأ سعر جهاز سيرفيس برو من 1000 دولار للنسخة الأساسية، و 1500 دولار للنسخة المميزة التي تحمل شاشة من نوع أولد، كما قدمت مايكروسوفت أيضًا الحاسوب المحمول سيرفيس لابتوب بالمعالج نفسه بأسعار تبدأ من 1300 دولار.

ومن المقرر طرح حواسيب مايكروسوفت سيرفيس الجديدة في الأسواق منتصف شهر يونيو المقبل.