لينوفو تعلن حواسيب مزودة بشرائح Snapdragon X Elite

أعلنت لينوفو جهازي حاسوب محمول جديدين يعتمدان على نظام Windows-on-Arm الذي يستخدم مجموعة شرائح Snapdragon X، وهما الجيل التاسع من Yoga Slim 7x 14 والجيل السادس من ThinkPad T14.

ويأتي Yoga Slim 7x 14 بسماكة قدرها 12.9 ملم، ويزن نحو 1.28 كغ، وهو مزود ببطارية بقوة قدرها 70 واط تدعم تقنية Rapid Charge Express، مما يوفر ما يصل إلى 3 ساعات من الاستخدام مقابل 15 دقيقة من الشحن.

وزودت لينوفو الحاسوب بوحدة المعالجة العصبونية من كوالكوم Hexagon لمعالجة الذكاء الاصطناعي التي تدعم إمكانات تحويل النص إلى صورة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، من بين مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ويتميز الحاسوب بوحدة معالجة الرسومات المدمجة Adreno مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X قدرها 16 جيجابايت وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع PCIe Gen 4 M.2 SSD.

ويأتي الجهاز مع شاشة من نوع OLED بقياس قدره 14.5 بوصة وبدقة قدرها 2944×1840 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 90 هرتزًا مع سطوع قدره 500 شمعة في المتر المربع لمحتوى SDR وسطوع قدره 1000 شمعة في المتر المربع لمحتوى HDR.

ويوفر الجهاز دعم معيار الشبكة اللاسلكية WiFi 7 وبلوتوث 5.3. ويأتي مزودًا بلوحة مفاتيح بإضاءة خلفية مع مسافة انتقال للمفتاح قدرها 1.5 ملم، وهو متاح بسعر قدره 1290 دولارًا.

وزودت لينوفو جهاز ThinkPad T14 بشريحة Snapdragon X Elite ويوفر أيضًا إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويوفر الجهاز ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X قدرها 32 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية قدرها 1 تيرابايت من نوع M.2 PCIe Gen 4×4 SSD.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بقوة قدرها 58 واط تدعم الشحن السريع، وأوضحت الشركة أنه يمكن شحن البطارية حتى 80 في المئة خلال ساعة واحدة.

ويأتي الجهاز مع شاشة من نوع IPS بقياس قدره 14 بوصة وبدقة قدرها 1920×1200 بكسل مع سطوع قدره 400 شمعة في المتر المربع.

ويبلغ سمك هذا الجهاز مقدار 16.9 ملم ويزن نحو 1.24 كغ، وهو أقل بقليل من جهاز Yoga Slim 7x 14، ويتوفر الجهاز بسعر قدره 1700 دولار.