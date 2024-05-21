كيفية تحقيق أقصى استفادة من قلم آبل Pencil Pro الجديد

أطلقت شركة آبل أحدث إصدار من القلم الإلكتروني Apple Pencil Pro مع الإصدارات الجديدة من أجهزة iPad وهي: iPad Pro 2024 و iPad Air 2024.

يأتي قلم آبل الجديد مع بعض المزايا الجديدة كُليًا التي لم تدعمها الطرز السابقة، وإذا كنت تفكر في شراء هذا القلم، فلا بد من تعرّف جميع مزاياه لتحقيق أقصى استفادة منه.

في هذا المقال سنوضح جميع المعلومات التي تحتاج إليها لاستخدام قلم آبل Pencil Pro والاستفادة من جميع مزاياه:

أولًا: كيفية إقران قلم آبل Pencil Pro بجهاز آيباد:

يتوافق قلم Apple Pencil Pro مع جهازي 2024 iPad Pro و iPad Air 2024 الجديدين فقط. فإذا كنت تمتلك أي جهاز iPad أقدم مثل: جهاز iPad Pro 2022 فلن تستطيع استخدام القلم الجديد معه، وسيتعين عليك الترقية إلى واحد من الأجهزة اللوحية الأحدث للاستفادة من كل مزايا Apple Pencil Pro.

بعد تشغيل iPad Pro 2024 أو iPad Air 2024 ضع قلم Apple Pencil Pro على الجهة الجانبية من جهاز آيباد، وستظهر في شاشة الجهاز نافذة خاصة لإقران القلم بالجهاز. اضغط على زر (إقران) Pair لإتمام العملية.

ثانيًا: كيفية شحن Apple Pencil Pro:

من السهل شحن قلم Apple Pencil Pro، وكل ما عليك فعله هو توصيل Pencil Pro بالشريط المغناطيسي على جانب جهاز iPad، والتحقق من أن البلوتوث قيد التشغيل، ثم سيبدأ القلم بالشحن.

يدعم Apple Pencil Pro تقنية الشحن السريع تمامًا مثل طراز Apple Pencil 2 وبعد شحنة لمدة قدرها 15 ثانية يمكنك استخدامه لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

ثالثًا: كيفية استخدام مزية barrel roll الجديدة:

من الترقيات الرئيسية التي حصل عليها قلم Apple Pencil Pro دعم مزية جديدة تُسمى barrel roll تسمح لك بتغيير اتجاه القلم وأنواع الفُرش عن طريق تدوير القلم.

لاستخدام هذه المزية، عليك تدوير Pencil Pro في أثناء استخدامه مع تطبيق متوافق مع هذه المزية، مثل: Notes أو Zinnia أو Procreate.

رابعًا: كيفية استخدام إيماءة الضغط الجديدة:

مزية جديدة أخرى يدعمها Apple Pencil Pro هي إيماءة الضغط (Squeeze) التي تضيف بُعدًا جديدًا للطريقة التي تتفاعل بها مع التطبيقات الإبداعية مثل: Procreate.

الأمر متروك لمطوري كل تطبيق لتحديد رغبتهم في كيفية استخدام إيماءة Squeeze مع تطبيقاتهم، ولكن في الوقت الحالي، يسمح لك تطبيق الملاحظات المدمج في آيباد وتطبيق Freeform باستخدام هذه الإيماءة للوصول إلى لوحة الأدوات.

ويمكن أيضًا تخصيص إيماءة الضغط في تطبيق الإعدادات؛ مما يسمح لك بالاختيار من بين الوظائف المختلفة مثل: القدرة على الضغط لمسح ما كتبته أو رسمته، أو الضغط للعودة إلى آخر أداة استخدمتها.

ولتغيير الإجراء المرتبط بإيماءة الضغط، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings في جهاز آيباد.

انقر فوق خيار Apple Pencil.

انقر فوق خيار (الضغط) Squeeze.

اختر واحدًا من الإجراءات المتاحة.

خامسًا: كيفية تتبع موقع قلم آبل Pencil Pro الجديد:

يحتوي Apple Pencil Pro على مزية جديدة ومفيدة قد تكون سبب رغبتك في الحصول على هذا القلم هي دعم Find My من آبل.

وهذا يعني أنه إذا فقدت قلم Apple Pencil Pro أو نسيت أين تضعه ولم تتمكن من العثور عليه، فيمكنك استخدام تطبيق Find My لتتبع موقعه.

إليك كيفية طريقة استخدام هذه المزية:

انتقل إلى تطبيق Find My في جهاز آيباد أو هاتف آيفون.

انقر فوق زر (الأجهزة) Devices.

اختر Apple Pencil Pro.

سيوجهك التطبيق إلى موقع Apple Pencil Pro الخاص بك.