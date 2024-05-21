قمة أبوظبي للمركبات الكهربائية تبحث مسيرة النقل المستدام في الشرق الأوسط

تبحث فعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية (EVIS 2024)، التي انطلقت في العاصمة أبوظبي، مسيرة منطقة الشرق الأوسط نحو النقل المستدام، وذلك تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، وبحضور رفيع المستوى من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص.

وأكد سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول في كلمته الافتتاحية، التزام دولة الإمارات ببناء نظام نقل عالمي متميز ومستدام، قادر على مواكبة تطلعات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومستهدفاتها للحياد المناخي بحلول عام 2050، التي تتواءم مع مخرجات مؤتمر الأطراف (كوب 28) واتفاق باريس للمناخ.

وأشار إلى ضرورة العمل الجاد والتعاون المشترك بين الأطراف كافة نحو الدفع والتقدم في الحلول التقنية لإزالة الكربون، وتسريع الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات في قطاع النقل الذي يُعدّ واحدًا من أكبر المصادر لانبعاثات الغازات، مما يتطلب زياد الزخم والجهود الرامية إلى توسيع ونشر مفهوم التنقل الأخضر والمستدام، الذي يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة، لترسيخ مكانة الدولة كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر.

وأوضح أنه بهدف تحقيق تطلعات الدولة في قطاع النقل المستدام، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية البرنامج الوطني لإدارة طلب الطاقة والمياه، الذي يستهدف في إحدى مبادراته الرئيسة تعزيز التحول إلى المركبات الكهربائية كخيار نقل مستدام يدعم توجه الدولة نحو خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية في قطاع النقل.

وقال: “إن المركبات الكهربائية والهجينة تشكل نسبة قدرها 3% من مجموع المركبات على طرقاتنا في دولة الإمارات، ونرى اليوم إقبالًا متزايدًا على المركبات الكهربائية في السوق المحلي، وهو ما يؤكد وعي المجتمع وإحساسه بالمسؤولية تجاه البيئة من خلال اختياراته الصديقة للبيئة”.

وأضاف: “إن الإقبال الكبير على المركبات الكهربائية والهجينة في الإمارات أكده تقرير الوكالة الدولية للطاقة، الذي أشار إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الثانية في الشرق الأوسط من حيث مبيعات المركبات الكهربائية عام 2023، التي بلغت 13% من إجمالي مبيعات السيارات في الدولة، متوقعا نمو هذا التوجه بنحو كبير خلال السنوات القادمة”.

ومن جانبه، أكد المهندس ناصر علي البحري، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للمعارض والمؤتمرات، أهمية دور قمة أبوظبي للمركبات الكهربائية في تسليط الضوء على مستقبل التنقل الكهربائي في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية دعم الجهات الحكومية والقطاع الخاص لهذا التحول.

وتهدف فعاليات قمة أبوظبي للمركبات الكهربائية 2024 إلى تعزيز تبني المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط، من خلال عرض أحدث التقنيات والحلول في هذا المجال، ومناقشة السياسات والدراسات المتعلقة بنشرها.

وتشمل فعاليات القمة جلسات نقاشية، ومعارض تفاعلية، وورش عمل، تهدف إلى جمع خبراء ومهتمين من مختلف القطاعات لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه المنطقة في رحلتها نحو التنقل الكهربائي.

وتُعدّ قمة أبوظبي للمركبات الكهربائية 2024 منصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء شراكات بين مختلف الجهات المعنية، بما يساهم في تسريع عملية التحول إلى النقل المستدام في المنطقة.