جوجل تروج لتطبيقات أندرويد خارج متجر التطبيقات

تسعى جوجل إلى الترويج لتطبيقات أندرويد خارج متجر التطبيقات، وتحدثت الشركة عن خطة لإعادة جذب المستخدمين من خلال التطبيقات التي ثبتوها عبر أجهزتهم، بالإضافة إلى التطبيقات الجديدة، من خلال منح المطورين مكانًا لعرض المحتوى بطريقة فريدة.

ولدى الشركة أكثر من 35 شريكًا مطورًا لاختبار العرض الجديد، ويشمل ذلك سبوتيفاي وتيك توك وشوبيفاي وبنترست.

وقالت جوجل إن مجموعة أدوات تطوير البرامج الجديدة تساعدها في التوسع في مهمتها الأساسية المتمثلة في ربط الجمهور المناسب بالمحتوى المناسب في الوقت المناسب.

وقالت الشركة إن المطورين الذين يختارون التكامل مع مجموعة أدوات تطوير البرامج Engage يحصلون على طريقة لإعادة المستخدمين إلى تطبيقاتهم من خلال عرض المحتوى والعروض الترويجية والصفقات المثيرة للاهتمام.

وأوضحت جوجل أن الميزة الجديدة تنظم تلقائيًا المحتوى الأفضل والأكثر انتشارًا من التطبيقات التي ثبتها المستخدم عبر هاتفه العامل بنظام أندرويد، ويمكن للمستخدم تشغيل تجارب غامرة بوضع ملء الشاشة تسلط الضوء على المحتوى الأكثر أهمية من التطبيقات المثبتة وترتبه.

وتعد هذه الميزة حصرية لأجهزة أندرويد، مما يعد مثالًا آخر على كيفية استفادة الشركة من قدرتها على التكامل مع نظامها التشغيلي لبناء تجارب جديدة تفيد المطورين والمستهلكين على حدٍ سواء.

ومن خلال مجموعة أدوات تطوير البرامج Engage، يستطيع المطورون تقديم روابط تفتح صفحات محددة داخل تطبيقات الأجهزة المحمولة.

وعرضت جوجل ما يشبه سلسلة من الأدوات التي توجه المستخدمين عند النقر عليها إلى بعض المهام المحددة في التطبيق.

وعلى سبيل المثال، يؤدي النقر على صورة أحذية رياضية إلى نقل مستخدم أندرويد إلى صفحة في تطبيق تسوق لإكمال عملية الشراء، وربما حثه على شراء شيء ما قد حفظه في سلة التسوق.

وتستطيع الشركات الأخرى استخدام الميزة لمساعدة المستخدمين في العودة إلى تجارب محددة تتعلق بتطبيقات هذه الشركات، مثل قراءة المشاركات والتصويت عليها، أو التفاعل مع قوائم التشغيل أو تقديم طلب.

ويستطيع المطورون إعادة المستخدمين إلى عروضهم الترفيهية أو جلسات التصفح أو إعادة ترتيب المفضلات أو التفاعل مع أي تجربة تطبيق أخرى.

ولن تقتصر الميزة على تذكير المستخدمين بما يريدون فعله داخل التطبيق، بل تدفعهم أيضًا إلى اتخاذ إجراء من خلال عرض التوصيات والعروض الترويجية الخاصة، مما يضمن اكتشاف المستخدمين للمحتوى.