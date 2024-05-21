إتش بي تنضم إلى ثورة حواسيب +Copiliot

أعلنت إتش بي OmniBook X AI و EliteBook Ultra AI، وكلاهما يبدو مصممًا للمستخدمين المتميزين أثناء التنقل.

وكما هو الحال مع نماذج +Copilot الأخرى، حصل الجهازان على شرائح Snapdragon X Elite من كوالكوم، مع معالجة قائمة على معمارية ARM تشبه شرائح M Series من آبل والرقاقات الموجودة داخل هاتفك الذكي.

ويشمل ذلك قدرات الذكاء الاصطناعي المحسنة فيما يتعلق بالمعالجة العصبونية القادرة على توفير ما يصل إلى 45 تريليون عملية في الثانية.

وقالت إتش بي إن الحواسيب الجديدة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي وشرائح Snapdragon X تعد بمنزلة فئة جديدة من الحواسيب المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم.

وطورت الشركة الشعار الجديد AI Helix لاستخدامه عبر الحواسيب المزودة بوحدة المعالجة العصبونية العالية الأداء لمعالجة الذكاء الاصطناعي عبر الجهاز.

وتقول إتش بي إن OmniBook X AI الجديد يمكنه العمل لمدة تصل إلى 22 ساعة أثناء بث مقاطع الفيديو من نتفليكس، أو ما يصل إلى 12 ساعة أثناء مكالمات الفيديو باستخدام تيمز.

ومن الواضح أن عمر البطارية يختلف اعتمادًا على المهمة، وأوضحت الشركة أن الحاسوب الدفتري يدعم أيضًا الشحن السريع.

ويمكنك شحن البطارية من 0 في المئة إلى 50 في المئة عن طريق توصيل محول طاقة USB-C بقوة قدرها 65 واط لمدة نصف ساعة.

ويحتوي OmniBook X AI شاشة من نوع IPS LCD تعمل باللمس بقياس قدره 14 بوصة وبدقة قدرها 2240×1400 بكسل وذروة سطوع قدرها 300 شمعة في المتر المربع مع زجاج الحماية الممتد من الحافة إلى الحافة Corning Gorilla Glass NBT.

وتوجد فوق الشاشة كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء بدقة قدرها 5 ميجابكسل مزودة بميكروفونات مزدوجة ودعم تعرف الوجه المتوافق مع Windows Hello.

وبفضل وحدة المعالجة العصبونية من كوالكوم، تدعم الكاميرا التأثيرات المحسنة، مثل التأطير التلقائي وطمس الخلفية واستبدالها وتسليط الضوء.

ويتميز الحاسوب المحمول بمعالج Snapdragon X Elite مع 12 نواة لوحدة المعالجة المركزية قادرة على توفير سرعات تصل إلى 3.4 جيجاهرتز مع وحدة معالجة الرسومات المدمجة Adreno ووحدة المعالجة العصبونية Hexagon من كوالكوم.

ويأتي الحاسوب مزودًا بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5x قدرها 16 جيجابايت أو 32 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع PCIe Gen 4 NVMe قدرها 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت أو 2 تيرابايت.

كما تجلب إتش بي Snapdragon X Elite إلى حواسيبها المحمولة للأعمال مع إطلاق EliteBook Ultra AI.

وتبدو مواصفات EliteBook Ultra AI مشابهة جدًا لمواصفات OmniBook X AI في معظم النواحي، إذ إنه حاسوب محمول مع شاشة تعمل باللمس بقياس قدره 14 بوصة وبدقة قدرها 2240×1400 بكسل مع كاميرا ويب بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

ويأتي هذا الجهاز مع معالج Snapdragon X Elite، وبصفته حاسوبًا محمولًا للأعمال، فإنه يأتي مع ضمان لمدة 3 سنوات، ودعم مزايا الأمان على مستوى المؤسسات، كما يأتي مع Windows Pro المثبت سابقًا.

ويبدأ سعر OmniBook X AI من 1200 دولار، في حين يبدأ سعر EliteBook Ultra AI من 1700 دولار.